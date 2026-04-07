"이란 최고지도자 모즈타바, 의식불명…통치 불능 상태"
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"이란 종교도시 곰에서 치료중"
AP연합뉴스
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이란의 최고지도자인 세예드 모즈타바 하메네이가 의식불명 상태에 빠져 이란 내에서 치료 중이며, 사실상 통치 불능상태에 빠졌다는 외신 보도가 나왔다.
7일(현지시간) 영국 일간지 더 타임스는 미국과 이스라엘이 입수한 정보에 따라 걸프 동맹국들과 공유한 외교문서 등 정보평가서를 인용해 "모즈타바가 이란 종교도시인 곰(Qom)에서 심각한 의료적 문제로 위중한 상태이며 치료 중"이라며 "정권의 그 어떤 의사결정에도 참여하지 못하고 있는 상황"이라고 전했다.
모즈타바는 지난 2월28일 개전 직후 미국과 이스라엘의 공습으로 부상을 입은 것으로 추정돼왔지만, 지금까지 그의 소재 및 건강상태 등은 공개된 적이 없다. 모즈타바는 최고지도자가 된 이후에도 지금까지 한번도 공개석상에 모습을 드러내지 않았으며, 육성도 공개된 적이 없다.
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더 타임스는 "이번 문건에는 지난 초기 공습으로 사망한 것으로 알려진 그의 아버지이자 전 최고지도자 알리 하메네이의 장례 준비 정황도 포함되었다"며 "이란 당국은 현재 콤 지역에서 알리 하메네이의 매장을 위한 구체적인 준비를 진행 중인 것으로 밝혀졌다"고 덧붙였다.
이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
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