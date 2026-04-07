TF 확대·물가 안정·에너지 절감·농어업 지원 ‘전방위 대응’

경남 사천시는 지난 4월 6일 '자원 안보 위기 선제 대응 전략 회의'를 개최하고, 중동 정세 불안에 따른 에너지·물가 상승 및 산업 영향에 대응하기 위해 비상 경제 대응체계를 한층 강화한다.

이번 회의는 최근 중동전쟁 여파로 국제유가 상승과 원자재 수급 불안이 지속됨에 따라 지역경제와 시민 생활에 미치는 영향을 최소화하기 위해 마련됐다.

사천시, 중동발 자원안보 위기 선제대응 전략 회의를 진행 하고 있다 AD 원본보기 아이콘

◆ 비상 경제 대응 TF 확대 운영…민생·산업·유관기관 3개 축 대응

사천시는 중동전쟁에 따른 경제위기에 선제 대응하기 위해 지난 3월 27일부터 부시장을 본부장으로 하는 '비상 경제 대책본부(TF)'를 구성·운영 중으로 ▲민생안정팀 ▲산업기업안정팀 ▲유관기관지원팀 등 3개 실무팀으로 구성되어 전 부서가 참여하는 총력 대응체계를 갖췄다.

TF 구성 후, 생필품 물가 관리, 가격표시제 점검, 바가지요금 근절 홍보 등 물가 합동점검반을 지속해서 운영하고 있으며, 주유소 특별 점검을 통해 불공정행위와 가격표시제, 수급 상황 등을 지속해서 점검 해오고 있다.

지난 3월 25일부터 공공기관 차량 5부제 실시를 실시하여 위반자에 대해 엄격한 조처를 하고 대중교통 이용을 적극적으로 유도해 연료 사용 절감에 노력해왔으며, 4월 8일부터 시행하는 공공부문 차량 2부제 시행에 대비하여 출퇴근 버스를 운영할 예정이다.

또한 청사 전등(가로등, 지하 주차장, 사무실) 격등제를 실시하고, 점심시간 일괄 소등과 시청 내 승강기를 홀·짝수 층 구분 운행하는 등 전기 에너지를 절감할 계획이다.

그뿐만 아니라 도시 경관 조명, 관광시설 경관조명, 전광판 운영시간을 오후 10시까지로 단축하고, 문화·체육시설은 필수 운영시간 중심으로 집중 가동, 점등 시간을 조정하는 등 불필요한 냉·난방 가동을 최소화한다.

이를 통해 전력 사용량 절감은 물론 시민들에게 에너지 절약 실천 분위기를 확산시킨다는 방침이다.

◆ 어업·농업 등 1차 산업 보호… 유류비·사료비 지원 확대

국제유가 상승으로 직격탄을 맞은 어업인과 농업인 지원도 강화된다. 시는 근해·연안어선 유류비 지원사업을 확대(연안어선 유류비 114백만원 추가 확보 지원)하고, 면세유 가격 급등에 따른 어업 경영 부담 완화에 나선다. 특히 근해어선 유류비 지원은 경남도 내에서 유일하게 시행 중이다.

농업 분야에서는 사료 구매 정책자금을 2천326백만원 지원하고 비료 589t, 유기질 비료 17286t을 선 확보 완료하여 농자재 확보를 통해 공급 불안에 대비하고 있으며, 대체 비료 제조 활용 및 친환경 농자재 사용을 독려하고 축산농가와 연계한 가축 퇴비 활용을 확대할 계획이다.

◆ 물가 안정·시민 부담 완화… 요금 인상 유예 검토

고물가 상황을 고려한 민생 안정 대책도 추진된다. 시는 4월부터 사천사랑 상품권 구매 한도를 모바일 40만원, 지류 30만원으로 확대하고, 소상공인 임차료 지원사업을 신규로 지원할 계획이다.

또한 하수도 요금 인상(2026년 7월 예정) 유예를 검토하고, 농지 보전부담금 분할납부 제도(허가일로부터 4회 이내)를 적극적으로 홍보해 시민과 기업의 비용 부담을 완화할 계획이다.

또한 경남도민 생활지원금(1인 10만원), 정부 추경과 연계한 에너지바우처, 유가 지원 등 각종 재정지원 사업도 신속히 추진할 예정이다.

◆ 전 시민 참여 확산… 캠페인·홍보 강화

사천시는 공공부문을 넘어 민간 참여 확대에도 나선다. 식품·공중위생업소를 대상으로 '불빛은 줄이고! 에너지 살리고!' 캠페인을 전개하고, 공영주차장 차량 5부제, 가족 단위 에너지 절약 실천 운동 등을 추진한다.

아울러 SNS와 공식 채널을 통한 정보 제공과 허위정보 모니터링을 강화해 시민 불안을 최소화할 계획이다.

시 관계자는 "중동 정세 불안으로 에너지 수급 불안이 커진 만큼 공공부문이 먼저 솔선수범해 에너지 절감에 앞장서겠다"며 "에너지 절약은 행정의 노력만으로는 한계가 있는 만큼, 시민들도 가정과 일터에서 적극적으로 참여해 주시길 당부드린다"고 말했다.

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시는 앞으로 자원 안보 위기 상황이 해제될 때까지 부서별 대응 상황을 지속 점검하고, 필요시 추가 대책을 마련하는 등 총력 대응체계를 유지할 방침이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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