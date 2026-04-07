재생에너지 보급 확대·전기화 추진 강조

K패스 환급률 높이고, 정액형 기준 금액 절반으로

"지정학 리스크 때마다 민생 흔들려선 안 돼"

한정애 더불어민주당 정책위의장은 7일 중동전쟁에 따른 에너지, 경제 위기 상황과 관련해 '에너지 전환'에 속도를 내겠다고 밝혔다. 추가경정예산 국회 심사 과정에서는 대중교통 이용 촉진을 위해 이용요금 지원 폭을 확대하기로 했다.

한 정책위의장은 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "중동 전쟁 장기화는 에너지 안보에 대한 근본적인 전환을 요구하고 있다"며 "우리나라는 에너지의 93%, 매년 약 240조원을 에너지 수입에 지출하고 있다. 이런 구조 하에서는 이번 중동 전쟁이나 과거 오일쇼크처럼 지정학적 리스크가 발생할 때마다 경제와 민생이 크게 흔들릴 수밖에 없으며 기존의 에너지 안보 전략으로는 더 이상 이러한 위기를 감당하기 어렵다"고 진단했다.

이어 "이제는 재생에너지 중심으로 에너지 안보의 패러다임을 바꿔야 한다"며 "재생에너지는 햇빛과 바람을 활용해서 국내에서 자체 생산할 수 있는 에너지로 확대될수록, 수입 의존도를 낮추고 에너지 주권을 강화할 수 있는 가장 현실적인 대안"이라고 밝혔다. 아울러 인공지능(AI)등 산업환경 변화에 따라 전력수요가 증가함에 따라 전력 공급 기반 마련이 필요하다는 점도 강조했다.

한정애 더불어민주당 정책위의장이 7일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한 정책위의장은 "지금이 재생에너지 중심으로 전환하고 산업, 수송, 건물 등 모든 것의 전기화를 추진하는 에너지 대전환을 추진할 적기"라며 "햇빛소득마을, 산업단지 지붕 태양광, 영농형·수상형 태양광 등 가용한 모든 수단을 동원하여 재생에너지 보급을 최대한 확대해야 한다"고 했다.

관련 산업 육성 필요성도 강조했다. 그는 "재생에너지 보급이 곧 산업 발전으로 이어질 수 있도록 태양광 셀 모듈, 풍력 터빈, 에너지 저장장치, 전력기자재 등을 국내의 산업으로 지원하고 또 육성해야 한다"며 "분산형 전력망을 구축하고 지역별 요금제를 도입하는 한편, 햇빛 소득, 바람 소득 등 국민들이 함께 참여하고 혜택을 공유하는 에너지 소득 체계도 구축해야 한다"고 했다.

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한 정책위의장은 추경에서 대중교통 이용 지원 확대도 예고했다. 그는 "K패스 기본형의 환급률을 대폭 늘리고 또 정액형인 'K패스 모두의카드'의 기준 금액 또한 절반 수준으로 낮추도록 하겠다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



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