정책금융 신규자금지원 프로그램 적극 공급

추경안 통과시 2.5조 추가 공급

신보 P-CBO 차환시 부담 완화 방안 시행

금융당국이 중동 사태로 피해를 입은 기업들의 자금난 완화를 위해 정책금융 자금을 적극적으로 공급하는 한편, 추가경정예산안이 국회를 통과할 경우 2조5000원을 추가로 공급할 방침이다. 기업들의 프라이머리 채권담보부(P-CBO) 차환 부담 완화를 위해 상환 비율을 최소 10%에서 5%로 낮추고, 후순위 인수 비율과 가산금리도 감면해주기로 했다.

이억원 금융위원장이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 거시재정 금융간담회에 참석해 발언하고 있다. 2026.4.1 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

금융위원회는 7일 정부서울청사에서 개최한 석유화학·정유업계와 정책·민간 금융기관이 참석한 '중동 상황 피해업종 산업-금융권 간담회'에서 이 같은 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회는 향후 주요 피해 업종을 대상으로 이어질 '중동 상황 산업-금융권 릴레이 간담회'의 첫 회의로, 중동발 공급망 불안에 따른 원유 수급 영향을 점검하고 현장 애로를 청취하기 위해 마련됐다.

이억원 금융위원장은 모두발언에서 "중동 지역의 지정학적 긴장이 한 달 이상 지속되면서 우리 경제 전반에 복합적인 영향을 미치고 있다"며 "특히 석유화학과 정유 산업은 원유 공급망과 직결된 기반 산업으로, 이번 사태의 영향을 가장 먼저 받는 만큼 우선적으로 업계 목소리를 듣고자 했다"고 말했다.

금융당국은 중동 수출입기업과 협력·납품업체 등 피해기업의 유동성 애로 해소를 위해 정책금융기관을 중심으로 지원을 확대하고 있다. 산업은행·기업은행·신용보증기금·수출입은행 등 4개 기관은 신규 자금지원 프로그램을 가동해 규모를 기존 20조3000억원에서 24조3000억원으로 늘렸으며, 기존 대출에 대해서도 만기 연장과 상환 유예를 지원하고 있다.

정부는 추가적인 지원 여력 확보를 위해 이번 추경안을 통해 해당 프로그램 규모를 총 26조8000억원으로 2조5000억원 확대할 계획이다. 민간 금융권도 5대 금융지주와 은행권을 중심으로 53조원 이상 신규 자금을 공급하고, 만기 연장과 상환 유예 등 자율적인 지원에 나서고 있다.

이에 따라 중동 사태 이후 중동 지역 수출입기업과 고유가·고환율 영향 업종, 협력·납품업체 등을 대상으로 약 10조7000억원 이상의 신규 자금 공급과 기존 대출 만기 연장 등이 이뤄지며 산업 현장의 유동성 부담 완화에 기여하고 있다.

중소·중견기업의 자금 조달 부담도 완화해준다. 신용보증기금은 중동 상황으로 어려움을 겪는 기업들의 P-CBO 차환 부담을 낮추기 위해 상환 비율을 기존 최소 10%에서 5%로 인하하고, 후순위 인수 비율과 가산금리도 각각 최대 0.2%포인트, 0.13%포인트 감면한다. 이에 따라 향후 1년 내 만기가 도래하는 약 9000억원 규모의 P-CBO 가운데 석유화학 업종 약 1700억원을 포함한 자금이 차환 지원 대상이 될 전망이다.

아울러 원유 수급 안정을 위해 산업은행과 수출입은행, 한국석유공사 간 협업을 통한 유동성 확충 방안도 논의 중이다. 이와 함께 석유화학 등 6대 주력 산업의 사업 재편과 재무구조 개선을 지원하는 1조원 규모의 기업구조혁신펀드 6호가 이달 중 조성을 마치고 본격적인 투자에 나설 예정이다.

이날 간담회에 참석한 업계는 원자재 수급 차질과 가격 급등으로 경영 부담이 가중되고 있다고 호소했다. 특히 사태 장기화 시 생산 중단 가능성까지 제기하며 금융 지원 확대를 요청했다.

이에 금융권은 기관 간 협업을 강화해 보다 체계적인 위기 대응에 나서겠다는 입장을 밝혔다. 참석자들은 현재 원자재 수급과 외환 문제가 핵심 리스크이지만, 상황이 장기화할 경우 산업 전반으로 피해가 확산할 수 있는 만큼 긴밀한 모니터링이 필요하다는 데 의견을 같이했다.

AD

이 위원장은 "이번 간담회를 시작으로 주요 산업별 릴레이 간담회를 이어가며 업종별 상황을 면밀히 점검하고, 현장 애로를 정책에 신속히 반영하겠다"고 밝혔다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>