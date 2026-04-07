현대차·캐논과 지역관광 콘텐츠 강화

인구감소지역 숨은 관광자원 발굴

한국관광공사가 SNS 기자단 운영에 민간기업 협업을 확대하며 인구감소지역 등 소도시 관광 홍보에 나선다.

한국관광공사 다님기자단 10기 발대식. AD 원본보기 아이콘

공사는 '대한민국 구석구석 SNS 기자단'을 통해 지역의 숨은 관광자원을 발굴하고 이를 콘텐츠로 확산하는 사업을 본격 추진한다고 7일 밝혔다.

여행 전문 크리에이터 기자단 '다님'은 지난 4일 발대식을 열고 활동을 시작했다. 공사는 이날 현대자동차와 업무협약을 맺고 인구감소지역 등 소도시 밀착 취재를 진행하기로 했다.

이번 협업에는 다님과 현대자동차 SNS 기자단 'H-스타일리스트'가 함께 참여한다. 공사는 이를 통해 콘텐츠 품질과 홍보 파급력을 높이고, 전기차를 활용한 친환경 여행 콘텐츠 등 모빌리티 연계형 관광 콘텐츠도 선보일 계획이다.

대학생 기자단 '트래블리더' 18기도 민간 협업에 나선다. 지난달 20일 출범한 트래블리더는 오는 10일 캐논코리아와 업무협약을 체결한다.

캐논코리아는 트래블리더를 대상으로 카메라 무상 대여를 지원하고, 전문 사진작가의 실무 교육과 공동 취재 프로그램을 운영할 예정이다. 트래블리더는 전국 각지의 관광자원을 담은 콘텐츠를 제작하고 사진전도 열 계획이다.

공사에 따르면 다님과 트래블리더는 지금까지 600명 이상의 수료자를 배출했다. 지난해에는 거창·부여·해남 등 인구감소지역을 포함한 전국 108개 지역에서 1700건 이상의 관광 콘텐츠를 제작했다.

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공사 관계자는 "청년들과 여행 전문가들이 현장에서 발굴한 지역 콘텐츠를 바탕으로 지역관광 활성화를 유도하겠다"고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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