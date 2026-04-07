대만 중국국민당(국민당) 대표가 7일 10년 만에 중국을 방문한다고 밝혔다. 오는 10일에는 시진핑 중국 국가주석과 회담도 열릴 것으로 예상되고 있다.

연합보 등 대만 매체들에 따르면 정리원 중국국민당(국민당) 주석(대표)은 이날 오전 11시30분(현지시간) 중국 상하이항공 비행기를 타고 대만 쑹산공항을 출발해 상하이로 출발했다. 그는 12일까지 5박6일 일정으로 장쑤성 난징과 상하이, 베이징을 방문할 예정이다. 대만 국민당 주석이 중국을 방문한 것은 2016년 홍슈주 당시 주석이 방문한 이후 10년 만이다.

정 주석은 방중 첫날인 7일에는 중국의 대만 담당 기구인 국무원 대만사무판공실 쑹타오 주임의 공항 영접을 받고 난징으로 이동해 쑹 주임이 마련한 만찬에 참석한다. 다음날인 8일에는 중국의 국부인 쑨원이 안장된 난징 중산릉을 참배하고, 상하이에서 일정을 소화한다. 9일 오후 베이징으로 이동한 뒤 10일에는 시진핑 중국 국가주석과 회담을 가질 것으로 예상되고 있다.

대만에서 친중 성향을 보여온 정 주석의 이번 방중은 5월 예정된 미국과 중국의 정상회담 전에 미국의 대만 무기 판매 문제를 논의하기 위한 것으로 분석되고 있다. 최근 국민당에서는 집권 민주진보당(민진당)이 주도하는 특별국방예산조례를 두고 여야가 대치 중이다. 민진당은 중국의 침공에 대비해 대규모로 미국산 무기를 도입할 것을 주장하고 있다.

대만의 중국 담당기구인 대륙위원회는 2일 "중국이 정리원 주석을 소환한 목적은 양안 문제를 내정화하고, 미국의 대만 상대 무기 판매를 저지하기 위한 것"이라고 지적했다.

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정 주석은 이번 방중이 어디까지나 양안간 평화를 위한 방문이라고 강조했다. 그는 이날 오전 국민당 당사에서 열린 내·외신 기자회견에서 "지금 전 세계 환경이 혼란·불안하고, 대만은 줄곧 가장 위험한 지역으로 간주되고 있다"며 "모든 사람이 이번 '평화의 여정'을 통해 중국공산당 중앙이 양안에 대해 평화·대화·교류로 모든 이견을 해결할 수 있다는 성의와 결심을 보고 싶어 한다고 믿는다"고 강조했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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