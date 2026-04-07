인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 사모펀드 운용사와 함께 기업용 AI 도구 도입 지원을 위한 합작법인 설립을 추진한다.

월스트리트저널(WSJ)은 6일(현지시간) 소식통을 인용해 앤스로픽이 제너럴애틀랜틱, 블랙스톤, 헬먼앤드프리드먼 등 사모펀드들과 10억달러 규모의 신규 벤처 설립을 논의하고 있다고 보도했다. 앤스로픽이 2억달러를 투자하고 사모펀드들이 나머지 자금을 부담하는 방식이다.

신규 법인은 앤스로픽의 컨설팅 부문 역할을 한다. 기업들이 자사 운영에 앤스로픽의 AI 도구를 어떻게 도입할 수 있는지 교육하는 일을 맡게 된다. 사모펀드가 투자한 포트폴리오 기업들 역시 주요 고객군이 될 전망이다. 이들 기업의 소유주가 이미 비용 절감을 추진하고 있다. 또한 사모펀드들이 전체 투자 포트폴리오에 걸쳐 기술 도입을 밀어붙일 수 있기 때문이다.

앤스로픽은 고객들에게 AI 활용법을 가르치는 데 적극적으로 나서고 있다. 단순히 직원 생산성을 높이는 데 그치지 않는다. 더 큰 회사 기능들을 자동화하는 데까지 AI를 활용하도록 돕고 있다. 앤스로픽은 지난달에도 기업들이 클로드(Claude)를 도입할 수 있도록 지원하는 컨설팅 회사들에 교육과 기술 지원을 제공하기 위해 1억달러를 투입하는 별도 계획을 발표하기도 했다.

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앤스로픽과 오픈AI는 생산성 향상을 위해 AI를 활용하려는 기업 고객을 확보하기 위한 경쟁을 벌이고 있다. 2개 기업 모두 미국 경제 전반의 직장에서 자사 도구 사용이 확대될 경우 상당한 수혜를 볼 수 있다고 판단하고 있다. 이를 위해 점점 더 많은 자원을 투입하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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