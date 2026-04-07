"환자 중심 가치 기반 의료 구현 노력 국제 인정 받아"

삼성서울병원 암병원은 국제 의료성과 측정 기구인 ICHOM(International Consortium for Health Outcomes Measurement) 인증을 국내 최초로 획득했다고 7일 밝혔다.

삼성서울병원 암병원 전경. 삼성서울병원 AD 원본보기 아이콘

이번 인증은 유방암 분야 1단계(Level 1)다. 환자 임상 결과와 삶의 질을 측정하는 국제 표준 지표를 일정 수준 이상 충족했는지를 평가하는 단계다. ICHOM은 환자 치료 결과와 삶의 질을 중심으로 의료 성과를 평가하는 국제 비영리 기구다. 현재 60여 개국 500여 기관이 표준 지표를 활용하고 있다.

삼성서울병원은 유방암 환자를 대상으로 2018년부터 수술 이후 외래 진료 과정에서 환자 보고 결과(PRO)를 수집해 치료에 반영해 왔다. PRO 응답률은 80% 이상 수준이다. 병원은 모바일 기반 설문 시스템을 통해 환자 상태를 사전에 파악하고 진료에 활용하고 있다. 삼성서울병원에서 진료를 받은 유방암 환자의 5년 상대 생존율은 97.6%로 집계됐다.

삼성서울병원은 이번 인증을 계기로 유방암 외 다른 암종으로도 적용 범위를 확대할 계획이다. 김희철 삼성서울병원 암병원장은 "이번 인증을 계기로 환자중심의 가치 기반 의료를 선도하는 기관으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

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삼성서울병원 암병원은 글로벌 시사 주간지인 뉴스위크가 2025년 발표한 세계 암병원 순위에서 2년 연속 세계 3위를 기록하기도 했다.

1, 2위로 선정된 곳은 미국의 암 치료 전문병원임이다. 종합병원 기준으로는 가장 높은 순위를 기록했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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