전남도교육청, 주민·학생 '복합공간' 확대

지자체 운영 등 '맞춤형 생존 모델' 안착

석면·위험 건물 뜯어내…'미래 기반 구축'

아이들의 웃음소리가 끊기며 '지역 소멸'의 뼈아픈 상징으로 전락했던 전남 지역 폐교들이 흉물이라는 오명을 벗고 지역을 살릴 '생존 거점'으로 화려하게 부활하고 있다.

쪼그라드는 인구와 예산 한파 속에서 방치된 유휴 재산을 활용해 돌파구를 마련하겠다는 전남도교육청의 치밀한 생존 전략이 빛을 발하고 있다는 평가다.

여수 봉덕초평사분교장. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

전남도교육청은 7일 방치된 유휴 폐교를 지역사회와 공유하는 공공자산으로 탈바꿈시켜 지역에 생기를 불어넣는 '폐교재산 활용 대전환'을 본격적으로 확대한다고 밝혔다.

도교육청은 앞서 2025년 한 해 동안 단순 매각이나 임대에 그쳤던 폐교 정책의 판을 완전히 뒤집고 주민과 학생이 함께 이용하는 '복합공간'으로의 전환을 시도했다. 그 결과, 옛 화태초등학교는 황톳길과 요가·탁구장을 갖춘 '건강 체험 공간'으로 변모해 지역민들의 발길을 끌어모으고 있다.

또 옛 문평남초등학교는 도내 각종 교육기자재를 나누는 '교육 물품 공유지원센터'로, 옛 홍농초 동명분교장은 주민들의 여가를 책임지는 '파크골프장 및 쉼터'로 성공적으로 안착하며 지역 삶의 질을 높이는 심장부 역할을 톡톡히 하고 있다.

오는 4월 개관을 앞둔 현장들은 한층 더 진화한 '협치' 모델을 보여준다. 옛 봉덕초 평사분교장은 세대와 지역을 잇는 평생교육 플랫폼인 '평사열린마루'로, 옛 동면초 경복분교장은 평생교육에 체육·문화를 결합한 거점형 복합문화공간으로 새 단장을 마쳤다.

여수 나주초용창분교. 전남도교육청 제공 원본보기 아이콘

특히 교육지원청의 단독 행정이 아니라 지자체와 마을공동체가 직접 운영에 참여한다는 점이 주목할 만하다.

이 밖에도 도교육청은 14개 폐교를 마을회와 지자체에 무상으로 제공해 공동이용시설, 소득증대시설, 공공형 돌봄·교육 공간으로 활용 중이며, 일부는 전남의 미래 먹거리인 '우주항공 산업' 등 지역 전략사업과 연계한 전초기지로 쓰일 수 있도록 길을 열어뒀다.

자체 활용 중인 13개 폐교 역시 생활체육시설과 산책로 등으로 꾸며져 지역민의 품으로 돌아갔다. 아울러 도교육청은 아무리 좋은 청사진도 안전이 담보되지 않으면 사상누각에 불과하다는 판단 아래, 2026년 올해를 '폐교 안전 정비'의 원년으로 삼고 속도를 낸다.

1급 발암물질인 석면 해체와 정밀안전진단에서 D~E등급을 받은 붕괴 우려 노후건물 철거 등 안전 정비사업에 집중해, 향후 지역의 랜드마크로 활용될 수 있는 튼튼한 기반을 다질 방침이다. 폐교를 짐이 아닌 무기로 바꾸려는 전남의 실험은 소멸 위기에 놓인 전국 지자체에 묵직한 메시지를 던지고 있다.

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이선국 행정국장은 "폐교는 과거의 유산이 아니라 지역의 미래 자산으로, 활용 방식에 따라 새로운 가치가 창출된다"며 "안전 확보와 활용을 병행해 지역과 학생이 함께 성장하는 환경을 조성할 계획"이라고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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