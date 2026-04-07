'스펀지밥'과 협업 팝업 개최

푸른 바다를 닮은 공간이 백화점 한가운데 펼쳐졌다.

신세계 센텀시티는 스트리트 브랜드 '아크메드라비(ADLV)'와 인기 캐릭터 '스펀지밥'의 협업 팝업 스토어를 개최한다.

아크메드라비. 신세계 센텀시티 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 팝업은 바닷속 특유의 밝고 경쾌한 에너지를 아크메드라비의 위트 있는 시선으로 재해석한 공간으로 꾸며졌다.

스펀지밥 세계관의 아이코닉한 요소들이 어우러진 제품들이 준비돼 있다.

행사 기간인 이번 달 29일까지 다채로운 혜택도 마련했다. 팝업 기념 최대 30% 할인과 베이직 티셔츠 2매 구매 시 추가 할인 혜택을 제공한다. 또 10만원 이상 구매 시 랜덤 사은품, 15만원 이상 구매 시 리유저블 백을 선착순으로 증정한다.

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현장 참여 이벤트로 스펀지밥 상품 구매 후 SNS 인증 시 핀뱃지를 증정하는 이번 행사는 백화점 지하 2층 하이퍼그라운드에서 만나볼 수 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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