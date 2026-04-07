120년 전 병오 홍주의병 항거 뜻 이어간다

충남 홍주성역사관, 사료 수집 기획전 계획

홍주성역사관이 병오홍주 의병 120주년을 맞아 지역 역사와 문화를 체계적으로 보존하기 위해 유물 수집에 나섰다.

역사관은 올해 1월부터 구입·기증·기탁을 통해 126점의 유물을 수집했고, 올해 1906년 병오홍주의병 120주년을 맞아 기획전을 예정하고 있다.

역사관은 홍주의병과 관련한 자료를 중점적으로 수집하고 있다.

올해 수집품 중 가장 시선을 끄는 것은 무기류와 문서 자료다.

1905년부터 1945년 제2차 세계대전 종료 직전까지 일본 육군의 제식소총으로 사용된 38년식 소총과 19세기 사용된 뇌관식 소총과 기병용 권총 등을 수집했다.

수집품 중 눈길을 끄는 것은 홍주의병의 주역인 복음 이설 선생과 안병찬 선생의 6점이다.

안병찬 선생의 상소문은 다른 의병장과 달리 문집이나 기록물이 없어 주목받고 있다.

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군 관계자는 "유물 수집 3개월 만에 126점을 모았다"며 "군민들의 지속적인 관심과 성원에 힘입어 뜻있는 전시와 연구로 지역사회에 이바지하는 박물관으로 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

충청취재본부 오광연 기자 okh2959@asiae.co.kr



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