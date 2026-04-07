한화 방산 3사, 칠레 'FIDAE 2026' 참여

육·해·공·우주 통합 역량 선보여

한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,451,000 전일대비 2,000 등락률 +0.14% 거래량 119,383 전일가 1,449,000 2026.04.07 13:54 기준 관련기사 연 5%대 부담 없는 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 전 종목 시세 보기 와 한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 127,700 전일대비 7,700 등락률 -5.69% 거래량 1,112,318 전일가 135,400 2026.04.07 13:54 기준 관련기사 총도 미사일도 아니다…K방산 다음 투자처는? [주末머니] 위기는 기회가 될 수도? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 연 5%대 금리로 신용미수대환, 추가 투자금 모두 당일 OK 전 종목 시세 보기 , 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 122,400 전일대비 5,600 등락률 -4.38% 거래량 896,088 전일가 128,000 2026.04.07 13:54 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 변동성 속 저가매수 기회 찾았다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 전 종목 시세 보기 중남미 은 7일부터 12일까지(현지 시각) 칠레 산티아고에서 열리는 '칠레국제항공우주박람회(FIDAE 2026)'에 참가한다고 밝혔다.

중남미 최대 방산전시회인 FIDAE 2026에서 한화 방산 3사는 차륜형 장갑차 타이곤, K9 자주포, 합성개구레이더(SAR) 위성 및 장보고 잠수함 등 핵심 제품을 중남미 지역에 선보이며 본격적으로 시장 공략에 나선다. 이번 전시에는 35개국 440개사가 참여한다.

7일(현지시각) 칠레 산티아고에서 열리는 'FIDAE 2026'에 참가하는 한화 통합부스 전경. 한화에어로스페이스 AD 원본보기 아이콘

한화에어로스페이스는 차륜형 장갑차 타이곤(TIGON) 실물을 칠레에 처음으로 선보인다. 이번에 전시되는 타이곤은 바퀴가 6개, 축이 6개가 달린 버전으로 바퀴 하나하나를 독립적으로 구동·제어할 수 있다. 도로에서도 일반 차량과 같이 안정적인 주행과 함께 총탄과 지뢰에 대한 방호도 가능하다.

또한 타이곤은 원격사격통제장치(RCWS) 등 다양한 장비를 탑재할 수 있어 실전 운용 효율성을 극대화했으며, 4x4와 8x8 등 운용 환경에 맞는 다양한 라인업을 갖추었다. 한화에어로스페이스는 칠레 국방부가 추진 중인 장갑차 현대화 사업에 부응하기 위해 임무와 지형에 따라 최적화가 가능한 타이곤의 강점을 부각한다는 전략이다.

한화에어로스페이스는 이 외에도 10개국에서 운용 중인 '글로벌 베스트셀러' K9A1 자주포와 K10 탄약운반차, 다연장 첨단 유도미사일 천무, 차세대 보병전투장갑차(K-NIFV) 및 차세대 대전차 유도무기 천검 등 지상체계 통합 운용 역량도 함께 선보인다.

한화시스템은 주야간 및 기상 조건과 관계없이 25㎝급 해상도로 관측이 가능한 소형 SAR 위성을 전시한다. 위성 데이터에 한화의 독자적인 인공지능(AI) 위성 영상 분석 솔루션을 결합해 전술 의사결정의 속도와 정확도를 높였다.

무인체계와 실시간 협업하는 지능형 해상 지휘 거점인 '스마트 배틀십' 솔루션도 공개한다. 스텔스 설계와 AI 기반 지능형 전투체계, 콕핏(cockpit)형 통합함교체계(IBS)를 갖춘 스마트 배틀십은 다영역 해상 작전환경에서 지휘 통제 기능을 통합했다. 표적 탐지부터 교전까지 AI를 적용한 최첨단 '잠수함 전투체계(CMS)'도 함께 선보인다.

한화오션은 3000t급 장보고-III(KSS-III Batch-II), 2000t급 잠수함(OCEAN 2000) 및 4000t·5600t급 호위함을 전시한다. OCEAN 2000은 남미 작전 환경에 최적화된 플랫폼이며, KSS-III는 SLBM 운용이 가능한 디젤 잠수함이다. 또한 최신 기술이 적용된 5600t급 호위함과 검증된 4000t급 호위함을 통해 기술력과 납기 경쟁력을 강조한다. 이번 전시를 통해 칠레 해군 현대화 사업에도 적극적으로 해양 솔루션을 제안할 계획이다.

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한화 관계자는 "육·해·공·우주 전 영역에 대응 가능한 통합 방위 솔루션으로 칠레 및 중남미 시장에서 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하겠다"며 "칠레의 국방력 기여 및 방산 생태계 조성에 지속적으로 기여할 것"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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