국회 만장일치 인준

2031년까지 당·국가 대표 체제 구축

베트남 권력서열 1위인 또 럼 공산당 서기장이 국가주석직까지 맡게 되면서 권한이 한층 커졌다.

또 럼 베트남공산당 서기장이 지난 22일 수도 하노이 국립컨벤션센터에서 열린 베트남공산당 제14차 전당대회에서 연설하고 있다. AD 원본보기 아이콘

7일 베트남 국회는 럼 서기장의 국가주석 지명을 만장일치로 인준했다. 또 럼은 지난 1월 공산당 전당대회에서 서기장 연임에 성공한 데 이어, 이번에 국가를 대표하는 주석직까지 손에 넣었다. 이로써 그는 2031년까지 당과 국가를 함께 이끄는 체제를 갖추게 됐다.

베트남은 그동안 서기장, 국가주석, 총리, 국회의장으로 권력을 나누는 이른바 '4대 기둥'의 집단지도체제를 유지해 왔다. 하지만 이번 겸직으로 권력이 또 럼에게 더 집중되면서, 베트남 정치가 기존 집단지도체제에서 다소 벗어나는 것 아니냐는 평가가 나온다. 로이터는 이를 중국식 권력 집중 구조에 가까워지는 흐름으로 해석했다.

또 럼은 이날 취임 연설에서 과학기술, 혁신, 디지털 전환을 바탕으로 한 새로운 성장 모델을 강조했다. 이에 따라 향후 경제개혁과 정부 구조조정에 더 힘이 실릴 것이라는 전망이 나온다.

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다만 일각에서는 정책 추진 속도는 빨라질 수 있지만, 권력 집중이 권위주의 심화로 이어질 수 있다는 우려도 제기된다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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