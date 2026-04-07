학인 스님 위해 4400만원 전달

장학생에게 직접 장학증서 수여

한국골프장경영협회를 이끌고 있는 올데이골프그룹 최동호 회장이 동국대를 찾아 장학기금을 전달했다.

7일 올데이골프그룹에 따르면 최 회장은 최근 서울 중구 동국대 서울캠퍼스를 방문해 학인 스님들을 위해 '정암장학 4400만원'을 기탁하고 장학생에게 직접 장학증서를 수여했다. 이날 행사에는 최 회장을 비롯해 김용현 동국대 교무부총장, 이경철 대외협력처장 등 학교 주요 관계자와 충북 음성 미타사 주지 희원스님, 희경스님 등이 참석했다.

최동호 올데이골프그룹 회장(아래 왼쪽부터 세번째)이 김용현 동국대학교 교무부총장에게 장학금을 전달한 뒤 장학증서를 받은 학인 스님들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 동국대 제공 AD 원본보기 아이콘

최 회장은 "선대부터 이어져 내려온 미타사와의 인연이 오늘 뜻깊은 자리로 발전할 수 있었던 계기가 되었다"라며 "학인 스님들의 경제적 부담을 덜어주고 학업에 전념할 수 있도록 지원하고 싶다"고 밝혔다.

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올데이골프그룹은 청주떼제베와 임페리얼레이크, 로열포레, 올데이골프&리조트, 옥스필드 등 국내 5개 골프장을 운영하고 있다. 최 회장은 지난해 3월 한국골프장경영협회 제20대 회장으로 추대된 이후 최근 취임 1주년을 맞았다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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