삼표·생고뱅 MOU 체결

초고층 시공 콘크리트 기술 개

GS건설이 초고층 건축물 시공의 핵심 기술인 콘크리트 압송과 시공 효율성 향상을 위해 국내외 전문 기업들과 기술 협력에 나선다.

GS건설은 서초동에 위치한 GS건설 R&D센터에서 삼표산업, 삼표시멘트, 생고뱅코리아홀딩스(지씨피코리아)와 함께 '초고층 시공혁신 기술협력' 업무협약(MOU)를 체결했다고 7일 밝혔다.

삼표시멘트 이원진 대표(왼쪽부터 순서대로), 삼표산업 이종석 대표, GS건설 조성한 미래기술원장, 생고뱅코리아홀딩스 이석우 대표가 기념사진을 촬영하고 있다. GS건설 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 업무협약은 초고층 건축물 시공을 위한 콘크리트를 고층으로 이동하는 성능과 시공 안정성을 높이기 위해 추진됐다. 각 사가 보유한 기술 역량을 통해, 콘크리트 배합 개발, 성능 검증, 시험 시공, 현장 실증까지 전 과정을 공동 수행하게 된다.

GS건설은 이번 초고층 건축물 시공을 위한 콘크리트 기술 개발 업무협약을 통해 개발된 기술에 대한 성능 평가 기준을 수립하고, 시험 시공을 포함한 전반적인 실증을 총괄한다. 삼표산업과 삼표시멘트는 점성은 낮추고 강도와 성능을 확보할 수 있는 시멘트를 개발하고, 최적의 배합설계와 생산기술을 검증한다. 생고뱅코리아홀딩스는 글로벌 초고층 적용 사례를 바탕으로 혼화제의 개발과 최적화를 담당한다.

GS건설은 확보한 기술을 기존에 수주한 서울 용산구 한강맨션 재건축, 부산 시민공원촉진1구역 재개발을 비롯해 사업 참여 예정인 성수전략정비1구역 재개발, 여의도 삼부 재건축 등 주요 랜드마크 사업장에 단계적으로 적용할 예정이다.

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GS건설 관계자는 "초고층 건축물 시공에서 상층부까지 콘크리트를 안정적으로 압송하는 동시에 강도와 성능을 확보하는 기술이 핵심"이라며 "이번 협력을 통해 시멘트, 배합설계, 혼화제 개발과 시공성 검증 전반을 고도화해 GS건설의 초고층 건축물 시공 경쟁력을 한층 강화할 것"이라고 밝혔다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



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