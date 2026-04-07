니코틴 대사산물 결합 이중항체 기술

앱클론은 서울대학교 산학협력단으로부터 기술이전 받은 차세대 항체-약물 복합체(ADC) 관련 기술이 중국에서 특허 등록을 완료했다고 7일 밝혔다. 한국, 미국, 유럽, 일본에서도 이미 특허를 확보하며 글로벌 권리망을 구축했다.

차세대 항체-약물 복합체(ADC) 관련 기술의 중국 특허 등록증. 앱클론 AD 원본보기 아이콘

이번에 등록된 특허는 특정 암세포 표적 항원과 니코틴의 대사산물인 '코티닌'에 동시에 특이적으로 결합하는 이중 항체를 이용한 신개념 ADC 결합 기술이다.

ADC는 암세포의 표적 항원에 결합하는 항체에 강력한 세포 독성 약물을 화학적 결합으로 부착해 암세포를 선택적으로 사멸시키는 항암제다. ADC 기술은 항체와 약물을 연결하기 위해 다단계의 복잡한 화학적 결합 절차를 거쳐야 하며 개별 항체마다 화학적 결합으로 약물을 부착하는 과정이 필수적이라는 한계가 있다. 특히 최종 복합체에 결합되어 있는 약물 개수에 이질성이 발생해 약물의 용해도와 안정성, 약물 동태 등에 악영향을 미치는 문제점이 꾸준히 지적됐다.

앱클론 연구팀은 이러한 문제를 구조적으로 개선하기위해 항체에 코티닌과 결합하는 특이적 결합 부위를 융합한 이중 항체를 개발했다. 약물은 코티닌에 미리 결합된 형태로 준비해 혼합만으로 ADC를 형성할 수 있도록 설계했다.

뛰어난 범용성도 확보했다. 코티닌에 부착하는 약물로 강력한 세포 독성 제제는 물론, 암 유발 유전자의 발현을 억제하는 핵산 물질 등 다양한 치료 약물을 결합해 활용할 수 있는 것으로 나타났다. 나아가 혈류에서 빠르게 소실되는 저분자 약물의 단점을 보완하고 이중 항체와의 결합을 통해 체내 반감기를 연장함으로써 약물의 안정성을 비약적으로 향상시킨 것으로 확인되었다.

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앱클론 관계자는 "한국, 미국, 유럽, 일본에 이어 이번 중국 특허 등록까지 완료함으로써 이중 항체를 이용한 차세대 ADC 결합 기술의 혁신성을 전 세계적으로 인정받게 됐다"면서"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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