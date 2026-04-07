동문 기업인 기부 릴레이 동참



“글로벌 명문 사학 도약 보탬”

동아대학교가 개교 80주년을 맞아 동문의 따뜻한 기부 행렬이 이어지고 있다.

동아대학교(총장 이해우)는 ㈜상지건축 허동윤 회장이 '개교 80주년 기부릴레이' 발전기금으로 1억원을 전달했다고 7일 전했다.

지난 6일 승학캠퍼스 대학본부 대회의실에서 열린 전달식에는 이해우 총장을 비롯해 김성재 부총장, 염정국 대외국제처장, 이정재 공과대학장과 ㈜상지건축 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.

동아대 건축공학과 78학번 동문인 허 회장은 부산을 대표하는 건축설계기업 ㈜상지건축을 이끌고 있으며, 지난해 8월에는 동문 기업인 모임인 '동아비즈니스포럼' 제7대 회장으로 취임하는 등 활발한 활동을 이어오고 있다. 이번 발전기금 기부 역시 모교에 대한 깊은 애정과 책임감이 반영된 행보로 평가된다.

1974년 출범한 ㈜상지건축은 인간과 환경을 중심에 둔 경영철학을 바탕으로 지속적인 혁신을 이어온 지역 대표 기업이다. 특히 2008년 설립된 지속가능연구소를 통해 미래 건축과 도시 문제 해결에 앞장서고 있으며, 인문학아카데미 운영과 인문무크지 '아크' 발간 등 사회적 가치 확산에도 힘쓰고 있다.

허 회장은 "모교가 구성원들의 노력으로 꾸준히 발전하는 모습을 지켜보며 졸업생으로서 큰 자부심을 느낀다"며 "이번 기부가 동아대가 글로벌 명문 사학으로 도약하는 데 작은 보탬이 되길 바란다"고 말했다.

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이에 이해우 총장은 "지역 사회와 함께 성장해 온 상지건축의 발자취에 깊은 존경을 보낸다"며 "동문이 보내준 소중한 뜻을 바탕으로 대학의 미래 경쟁력을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 화답했다.

동아대학교는 개교 80주년을 계기로 발전기금 릴레이를 이어가며 교육과 연구 경쟁력 강화를 위한 기반 마련에 힘쓰고 있다.

지난 6일 동아대 승학캠퍼스 대회의실에서 열린 발전기금 전달식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.(왼쪽부터 김이훈 ㈜상지건축 이사, 안재철 전무, 최호보 사장, 허동윤 회장, 이해우 동아대 총장, 김성재 부총장, 염정국 대외국제처장, 이정재 공과대학장) AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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