10일부터 전년비 10만 원 인상

전남 보성군은 오는 10일부터 5월 31일까지 농어업인의 소득 안정을 지원하고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 '2026년도 농어민 공익수당'을 지급한다고 밝혔다.

지급 대상은 2025년 1월 1일 이전부터 계속해서 보성군에 주소를 두고 농어업·임업에 종사한 주민이며, 주소지 읍면 관할 지역농협에서 신분증 확인 후 받을 수 있다.

보성군 청사 전경. AD 원본보기 아이콘

올해 공익수당은 농가당 70만 원으로, 지난해 60만 원 대비 10만 원 인상됐다. 보성군은 이번 인상을 통해 농어촌 인구 감소와 고령화로 어려움을 겪는 농가의 실질적인 소득 보전과 안정적인 영농 여건 조성에 이바지할 것으로 보고 있다.

지급 방식은 현금이 아닌 '정책 발행 보성사랑상품권'으로 운영돼 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인 매출 증대에 직접적인 효과를 낼 것으로 기대된다. 해당 상품권은 연 매출 30억 원을 초과하는 사업장(농협, 하나로마트 등)에서도 사용할 수 있어 활용 범위가 넓은 것이 특징이다.

농어민 공익수당은 농어업이 갖는 환경 보전, 공동체 유지 등 공익적 기능을 인정하고 보상하는 제도로, 지속 가능한 농업·농촌 기반을 유지하는 정책으로 자리매김하고 있다.

지난해에는 9,774명에게 총 58억 원 규모가 지급돼 농어가 경영 안정과 지역경제 활성화에 실질적인 역할을 한 것으로 나타났다.

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군 관계자는" 이번 농어민 공익수당 인상은 농어촌 인구 감소와 고령화로 어려움을 겪고 있는 농가의 소득 안정을 강화하기 위한 조치"라며 "앞으로도 지속 가능한 농업 환경 조성에 도움이 되는 다양한 지원 정책을 적극 추진하겠다"고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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