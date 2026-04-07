인증·전문병원 성과 바탕 도약 선언…“공감과 소통의 진료 문화 강화”

부산 센트럴병원이 개원 7주년을 맞아 기념식을 열고, 환자 중심 의료 서비스 고도화를 위한 새로운 도약을 선언했다.

센트럴병원은 2019년 개원 이후 '환자가 중심이 되는 병원'을 핵심 가치로 삼고 의료 서비스의 질적 향상에 집중해 왔다. 그 결과 보건복지부 지정 3주기 인증의료기관 획득과 제4기 관절전문병원 선정 등으로 전문성과 안전성을 인정받았다.

특히 간호·간병통합서비스 분야에서는 5년 연속 우수 평가와 함께 2년 연속 패널병원으로 지정되며 보호자 없는 병동 운영의 모범 사례로 자리매김했다.

이날 기념식에서는 신경과 신규 의료진 소개와 함께 정기 승진 인사가 이뤄졌으며, 내부 교육 과정에서 우수한 성과를 낸 직원들에게 최신형 아이패드를 수여하는 등 인재 육성과 조직 역량 강화에도 힘을 실었다.

병원 측은 이번 기념식의 핵심을 '환자 중심 가치의 계승과 발전'으로 제시했다. 개원 이후 이어온 환자 최우선 원칙을 더욱 공고히 하고, 공감과 소통을 기반으로 한 진료 환경을 지속적으로 강화하겠다는 방침이다.

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백동훈 병원장은 "지난 7년간의 성과는 임직원 모두의 노력으로 이뤄낸 결과"라며 "앞으로도 전문성과 함께 환자의 고통에 공감하는 진료를 통해 환자 중심 의료 문화를 선도해 나가겠다"고 말했다.

센트럴병원은 관절·척추 분야를 중심으로 맞춤형 진료를 지속 확대하는 한편, 지역사회와의 소통과 나눔 활동을 통해 사회적 책임을 실천하는 의료기관으로 자리매김해 나가고 있다.

센터럴병원이 개원 7주년 기념식을 갖고 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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