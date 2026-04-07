더 시에나 오픈 우승 포인트 획득

티띠꾼, 코르다, 김효주 톱 3 유지

김세영 10위, 코글린 12위, 유해란 13위

고지원이 세계랭킹 63위에 올랐다.

그는 6일(현지시간) 발표된 여자 골프 세계랭킹에서 1.58점을 받아 지난주 63위에서 20계단이나 도약했다. 지난주 경기도 여주시 더 시에나 벨루토 컨트리클럽에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 더 시에나 오픈(총상금 10억원)에서 우승(13언더파 275타)해 랭킹 포인트를 획득했다.

고지원이 더 시에나 오픈 우승 직후 트로피를 무릎 위에 올려놓고 기념 촬영을 하고 있다. KLPGA 제공 AD 원본보기 아이콘

고지원은 1∼4라운드 내내 1위를 놓치지 않는 와이어 투 와이어 우승을 완성했다. 지난해 8월 제주 삼다수 마스터스, 11월 에쓰오일 챔피언십에서 이어 통산 3승을 달성했다. 이 대회 우승 상금은 1억8000만원이다.

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지노 티띠꾼(태국), 넬리 코르다(미국), 김효주, 찰리 헐(잉글랜드), 이민지(호주), 야마시타 미유(일본), 리디아 고(뉴질랜드), 해나 그린(호주), 로티 워드(잉글랜드), 김세영이 톱 10을 유지했다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어 아람코 챔피언십에서 우승한 로런 코글린(미국)이 32위에서 12위로 올라섰다. 유해란 13위, 최혜진 17위, 김아림 27위, 황유민은 33위에 자리했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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