국제스포츠 외교 인재 키운다…‘글로벌 스포츠 리더십 과정’ 1기 모집

IOC 등 고위직 인사 양성 목표

문화체육관광부는 국민체육진흥공단과 함께 국제올림픽위원회(IOC), 국제도핑방지기구(WADA), 각종 국제경기연맹(IFs)의 고위직 인사 양성을 목표로 하는 '글로벌 스포츠 리더십 과정' 제1기 신입 교육생을 4월8일부터 30일까지 모집한다고 7일 밝혔다.

글로벌 스포츠 리더십 과정은 한국 스포츠 외교를 견인할 국제스포츠 분야 고위급 인재를 연간 소수정예로 양성하는 사업이다. 대한민국이 상대적으로 부족하다고 평가받아 온 국제스포츠계 영향력을 보완하기 위해 문체부가 새롭게 이번 사업을 마련했다. 사업 수행기관으로는 공모를 통해 한국외국어대학교가 최종적으로 선정됐다.

교육과정은 기초-전문-적용-환류의 4단계 교육과정과 해외연수로 구성된다. 교육은 6월에 시작하며 교육 기간은 총 6개월이다.

기초 단계(6월)는 '올림픽 무브먼트'와 국제스포츠 가치를 이해하는 교육을, 전문 단계(6~11월)는 스포츠 조직, 스포츠 산업, 국제경기대회 유치, 인공지능(AI)·기술 등 스포츠 행정 전반에 대한 심화 교육을 제공한다. 적용 단계에서는 국제스포츠기구 현안과 관련된 과제 수행과 모의 회의 실습 등을 통해 현장 적용 역량을 강화하고, 환류 단계에서는 최종 평가와 개인별 경력 설계를 통해 교육 효과를 극대화한다.

이번 과정의 핵심인 해외연수는 국제스포츠의 중심지인 스위스 로잔에서 진행된다. 교육생들은 IOC 본부를 비롯해 국제농구연맹(FIBA), 국제양궁협회(WA) 등 주요 국제경기연맹과 세계적 스포츠 교육기관인 국제스포츠과학기술대학원(AISTS) 등을 방문해 각 기관과 공동 과제를 수행하고 고위급 인사들과 교류하며 국제스포츠 분야 전문성을 강화할 기회를 얻는다.

외국어 역량 강화를 위한 지원도 마련된다. 수준별 영어 집중 연수와 제2외국어(프랑스어) 과정, 모의 국제회의·정책 발표·보고서 작성 등 실무 중심 교육과정이 운영될 예정이다. 또한 외국인 교수진과의 월별 1대1 지도 기회도 제공된다. 모든 외국어 과정은 한국외국어대학교 외국어연수평가원을 통해 진행된다.

제1기 신입 교육생 모집은 국제스포츠기구 고위직 진출을 목표로 하는 스포츠 행정가와 선수, 국제심판, 정부·기업 관계자 등을 대상으로 한다. 선발 과정에서는 스포츠 관련 경력과 직무 적합성 등을 종합적으로 평가한다. 특히 현재 IOC 위원 중 약 40%가 올림피언(올림픽 출전자) 출신인 점을 고려해, 올림픽 및 세계선수권대회 입상자에게는 교육비 전액을, 아시안게임 입상자에게는 교육비의 절반을 지원하는 등 선수 출신을 적극 우대한다.

지원자는 4월8일부터 30일까지 공식 누리집을 통해 신청서와 자기소개서를 제출하면 된다. 최종 합격자는 6월1일 입교식을 시작으로 교육과정에 참여하게 된다.

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문체부 정책 담당자는 "국제무대에서 한국 선수들의 활약이 커진 가운데, 이에 상응하는 스포츠 외교 역량을 갖추는 것이 필요하다"며 "이번 과정을 계기로 국제스포츠 기구에서 실질적 의사결정을 할 수 있는 인재를 체계적으로 육성하고, 제2, 제3의 원윤종 선수 위원과 같은 국제스포츠 지도자를 지속적으로 배출해 나가겠다"고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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