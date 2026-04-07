명품 스포츠 도시 저력 입증

포항과 접전 끝 256.5점으로 정상 탈환

15개 종목 석권

수영 4관왕 4명 배출 및 대회 신기록 10개

경북 구미시가 안동시와 예천군 일원에서 개최된 「제64회 경북도민체육대회」에서 개최지 안동과 라이벌 포항을 제치고 종합점수 256.5점을 기록하며 영광의 종합우승을 차지했다.

구미시는 이번 대회에 30개 종목, 944명(선수 634명, 임원 310명)의 선수단이 참가해 사전경기부터 안정적인 성적을 거두었다. 본 경기에서도 전 종목에 걸친 고른 활약을 바탕으로 경북 체육의 중심지임을 다시 한번 증명했다.

제64회 경북도민체육대회 우승 단체사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

시는 이번 대회에서 총 30개 종목 중 절반에 해당하는 15개 종목(야구, 역도, 족구, 육상(트랙), 육상(필드), 합기도, 씨름, 승마, 사격, 볼링 보디빌딩, 배구, 레슬링, 궁도, 검도)에서 1위를 차지하는 기염을 토했다.

특히 지난해 하위권에 머물렀던 ▲궁도(10위→1위) ▲사격(7위→1위)을 비롯해 ▲테니스(6위→2위) ▲소프트테니스(5위→2위) 등 전략 종목에서 큰 폭의 순위 상승을 이루며 종합우승을 확정 짓는 결정적 동력이 됐다.

개인 부문에서도 뛰어난 성과가 이어졌다. 특히 수영 종목에서는 천채영, 홍진영, 양지원, 이은영 선수가 각각 4관왕을 달성하며 구미시 종합우승을 견인하는 핵심 역할을 했다. 이 가운데 천채영 선수는 이번 대회 최우수 선수상(MVP)을 수상하는 영예를 안으며 구미시 선수단 활약의 중심에 섰다.

이와 함께 수영 종목에서 8개, 롤러 종목에서 2개 등 총 10개의 대회 신기록을 경신하며 대회 분위기를 주도해 나갔다.

수영에서는 ▲남자일반부 혼계영 400m ▲여자일반부 혼계영 400m ▲여자일반부 자유형 50m ▲여자일반부 접영 100m ▲여자일반부 접영 50m ▲여자일반부 배영 100m ▲여자일반부 배영 50m ▲여자일반부 계영 400m에서, 롤러에서는 ▲남자일반부 500m+D레이스 ▲남자일반부 3000m 계주에서 각각 대회 신기록이 나왔다.

대회 막판까지 이어진 포항과의 치열한 경쟁에서도 구미시는 흔들림 없는 집중력을 유지했다. 마지막 경기까지 점수 관리를 이어가며 결국 종합우승을 확정 지었다. 대회 기간 구미시와 시의회, 체육회 관계자들의 응원과 지역 기관·단체의 지원도 선수단 사기 진작에 힘을 보탰다.

구미시 관계자는 "전 종목에 걸친 균형 잡힌 경기력과 전략 종목의 도약이 우승을 이끈 핵심 요인"이라며 "이번 성과를 기반으로 체육 인프라 확충과 유망선수 육성에 더욱 힘을 쏟아 지역 체육 경쟁력을 지속적으로 높여가겠다"고 했다.

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윤상훈 구미시체육회장은 "이번 종합우승은 선수와 지도자, 임원 모두가 한마음으로 준비해 이뤄낸 값진 성과"라며 "대회 기간 동안 끝까지 최선을 다해준 선수단 여러분과 묵묵히 현장을 지켜준 지도자와 체육회 관계자 여러분께 깊이 감사드린다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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