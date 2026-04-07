고령군↔한국생산기술연구원↔대구경북주물사업협동조합, 맞춤형 제조혁신 협력
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고령군 제조산업 경쟁력 강화
R&D 협력체계 구축
경북 고령군(군수 이남철)은 지난 2일 군청 가야금방에서 고령군, 한국생산기술연구원, 대구·경북 주물 사업협동조합 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 '고령군 제조산업 경쟁력 강화 및 R&D 협력체계 구축을 위한 업무협약'을 체결했다.
'고령군 제조산업 경쟁력 강화 및 R&D 협력체계 구축을 위한 업무협약' 체결 후 기념촬영/김이환 기자
이번 협약은 고령군 제조산업의 지속 가능한 성장 기반을 조성하기 위해 마련됐다.
주요 협약내용에 따라 세 기관은 앞으로 ▲제조현장 애로사항 발굴 및 문제해결형 연구과제 추진 ▲제조공정 디지털 전환 기반 구축 및 운영 고도화 ▲에너지 효율화 및 탄소저감 기술 지원 ▲고령뿌리기술지원센터 기능 확대 및 인프라 고도화 등에 긴밀히 협력하게 된다.
특히, 이번 협력을 통해 고령군 관내 제조기업들은 한국생산기술연구원의 전문적인 R&D 지원을 받아 공정 개선 기술을 현장에 직접 실증하고 적용할 기회를 갖게 된다. 이는 인력난과 고비용 구조로 어려움을 겪는 지역 제조 현장에 실질적인 솔루션을 제공할 것으로 기대된다.
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고령군 관계자는 "이번 협약은 고령의 제조산업이 전통적인 방식을 넘어 디지털 기술이 융합된 첨단 산업으로 도약하는 중요한 변곡점이 될 것"이라며, "유관기관과의 견고한 협력체계를 통해 관내 기업들이 글로벌 경쟁력을 갖추어 나가기를 기대한다"고 밝혔다.
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