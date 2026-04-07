서부지법 난동 사태 관련 구속기소

보증금 1억원·사건 관계자 접촉 금지 조건

서울서부지법 난동 사태를 조장한 혐의로 구속기소된 전광훈 사랑제일교회 목사에 대한 보석 청구가 7일 받아들여졌다.

서울서부지법은 이날 전 목사의 보석 청구를 인용했다고 밝혔다.

재판부는 전 목사가 당뇨병에 따른 비뇨기과 질환으로 주기적인 병원 치료가 필요한 점, 얼굴이 널리 알려져 도주 우려가 크지 않은 점, 해외 도주는 출국금지 조치로 막을 수 있는 점, 방어권 보장이 필요한 점 등을 고려해 보석을 허가했다고 설명했다.

법원은 보증금 1억원 납입과 사건 관계자와의 직간접 접촉 금지 등을 보석 조건으로 달았다. 전 목사는 이 같은 조건을 모두 이행해야 석방된다.

전 목사는 지난해 1월 19일 새벽 윤석열 전 대통령 구속 직후 지지자들이 서울서부지법에 난입해 집기를 부수고 경찰을 폭행하도록 조장한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

AD

검찰은 전 목사가 사랑제일교회 신도와 광화문 집회 참가자 등에게 '국민저항권으로 반국가세력을 처단해야 한다'는 취지의 발언을 하며 난동을 부추긴 것으로 보고 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>