'관록의 실력' 박재선 vs '파격의 혁신' 김재현

'탄탄한 조직력'이냐 '변화의 새바람'이냐

2선거구 본선 격돌 앞두고 정가 '긴장감 최고조'

전남·광주 행정 통합이라는 거대 지방정부 출범 속에 치러지는 제9회 전국동시지방선거가 카운트다운에 들어갔다. 초대 통합특별시의회 입성을 노리는 완도군 제1선거구의 더불어민주당 공천권 향배가 오는 8일과 9일, 양일간 진행되는 권리당원 투표로 결정된다.

이번 경선은 권리당원 100% 여론조사 방식으로 치러지는 만큼, 누가 더 탄탄한 조직력을 바탕으로 당심(黨心)을 파고드느냐가 승부의 관건이다.

김재현, 박재선 (왼쪽부터 가나다 순) AD 원본보기 아이콘

특히 8년간의 의정 활동으로 검증된 박재선 예비후보와 혁신적 비전을 제시한 김재현 예비후보 간의 '실력 대 비전' 대결에 지역 정가의 이목이 쏠리고 있다.

◆ 박재선 "예산은 명분으로 따내는 것"…8·9대 의정 경험 '실력론' 강조

더불어민주당 박재선 예비후보는 제8대와 9대 완도군의회 의원을 연이어 지내며 쌓은 두터운 행정 경험을 전면에 내세웠다. 8대 의회 상반기 행정자치위원장을 시작으로, 9대 의회에서는 부의장과 산업건설위원장 등 요직을 두루 거치며 완도의 예산 구조와 현장을 누구보다 잘 꿰뚫고 있다는 평이다.

그는 "군민에게 희망을 주는 정치는 현장의 목소리를 예산에 담아낼 때 가능하다"며 ▲노화~소안(구도~소안) 연도교 2026년 조기 착공을 1순위 과제로 꼽았다. 부의장 시절부터 공을 들여온 이 사업을 통합특별시의 강력한 재정권과 연결해 매듭짓겠다는 의지다.

또한 8,000여 주민의 생존권이 달린 ▲노화·보길 식수난 해결을 위해 광역상수도 비상 공급망을 조기 완공하고, ▲완도형 바다 연금 도입과 ▲전복 유통 모델 혁신을 통해 수산업 부활의 실효성 있는 대안을 제시했다.

◆ 김재현 "바다 한계를 농업으로 넘는다"…아열대 시프트··복합도시 설계

이에 맞서는 더불어민주당 김재현 예비후보는 완도의 경제 지도를 새로 그리는 '해양복합도시 개발론'으로 승부수를 던졌다.

김 예비후보의 가장 파격적인 공약은 ▲아열대 작물 전환 지원 정책이다. 기후 온난화로 유휴 농지가 늘어나는 점에 착안, 군이 이를 임대해 귀농인과 어민들에게 시설 하우스와 기술을 지원함으로써 참외, 바나나, 감귤 등 고소득 작물 재배를 유도한다는 계획이다.

인프라 측면에서는 연도·연륙에 따른 지형 변화를 활용해 완도를 농업, 수산업, 제조업, 레저가 어우러진 ▲복합도시로 개발하겠다는 포부다. 특히 역사문화 유물을 재조명한 ▲기념관 건립과 해안 일주 도로 재정비를 통한 체류형 관광 인프라 구축으로 요식업 등 지역 상권에 활력을 불어넣겠다고 공언했다.

◆ '8년 의정 경험' vs '변화의 새 바람'…8~9일 운명의 선택

이번 경선은 박 예비후보의 '검증된 실력과 안정적 리더십'과 김 예비후보의 '파격적인 체질 개선과 혁신성'이 정면충돌하는 양상이다.

당원 100% 투표 방식인 만큼, 상반기 부의장 등을 역임하며 다져온 박 예비후보의 조직력이 힘을 발휘할지, 아니면 변화를 갈망하는 혁신 비전이 당심을 흔들지가 관전 포인트다.

한편, 제2선거구는 민주당 조인호 예비후보가 단독 출마로 공천을 확정 지었으나, 본선에서 강력한 지지세를 갖춘 무소속 김양훈 예비후보와의 진검승부가 예고돼 있어 완도 정치권의 긴장감은 극에 달하고 있다.

AD

완도의 100년 대계를 설계할 '민주당의 얼굴'은 누가 될 것인가. 앞으로 진행되는 여론조사 결과에 지역민의 이목이 쏠리고 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>