인증면적 4천940㏊·저탄소 1천89㏊ 전국 최다

인증비 최대 100% 보전…농가 혜택 집중

잔류농약 463종 검사로 밥상 안전 확보

전남 해남군이 전국 최대 친환경 농업군의 위상을 더욱 공고히 하기 위해 올해 총 207억원을 투입, 51개 관련 사업을 전면 추진한다고 7일 밝혔다.

군에 따르면 지난해 말 기준 해남군의 친환경 농산물 인증 면적은 전년 대비 476㏊ 늘어난 4,940㏊(유기농 2,496㏊, 무농약 2,444㏊)로 집계됐다.

해남군이 전국 최대 친환경 농업군의 위상을 위해 올해 총 207억원을 투입, 51개 관련 사업을 전면 추진한다. 해남군 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 기후변화 대응 전략인 저탄소 농업 인증 면적 역시 1,089㏊를 기록하며 전국 최다 타이틀을 거머쥐었다. 이 같은 괄목할 만한 성과는 전남도 주관 '2025년 친환경농업 대상' 대상 수상이라는 결실로 이어지며 해남 농업의 저력을 입증했다.

이에 해남군은 올해 정부의 '친환경농업 5개년 계획'에 발맞춰 유기농 중심의 고품질 생산체계 구축과 청년농 육성에 속도를 낸다. 우선 친환경 인증 농가에 직불제를 지원하고, 부담을 덜어주기 위해 인증비의 80~100%를 보전해 준다.

또한 친환경 농업 단지 조성 시에는 인증 단계 및 품목에 따라 최대 180만 원을 차등 지급할 방침이다. 지속 가능한 농업환경 조성을 위한 자재 지원 공세도 이어진다. 5,000여 농가에 유기질비료 4만2,000t을 공급하고, 해남·삼산·북일·옥천·계곡·마산 등 6개 지역에는 규산질 및 석회 등 토양개량제 68만1,000포를 대대적으로 배포한다.

농가의 가장 큰 골칫거리인 병해충과 잡초 방제를 위한 실질적 대책도 마련했다. 친환경 재배 농가에 새끼우렁이 구입비를 100% 전액 지원하는 한편, 공동방제와 농기계 지원을 통해 노동력 절감과 생산성 향상의 '두 마리 토끼'를 잡는다는 계획이다.

더불어 관내 1,600여 친환경 농가를 대상으로 출하 전 463종의 잔류농약 검사를 꼼꼼히 실시해 밥상 안전성도 대폭 강화한다.

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군 관계자는 "소비자가 믿고 찾을 수 있는 안전한 농산물을 생산하고, 유기농 중심의 다양한 고품질 친환경 농산물 생산이 해남농업의 경쟁력"이라며 "친환경 농업 1번지의 위상을 지키고, 농업인의 소득 증가와 경영 안정을 위해 정책 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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