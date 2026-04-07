7일 구미보에서 출마선언식 및 예비후보 등록

16조 투자유치·100만명이 찾는 낭만도시

검증된 성과 위에 더 큰 도약 선언

산단 재도약·낭만관광도시·골목상권 부활

핵심공약 통해 비전 제시

김장호 구미시장이 7일 오전 10시 30분 구미보에서 제9회 전국동시지방선거 출마선언식 및 기자회견을 열고 "낙동강이 멈추지 않듯, 김장호의 혁신과 도전도 멈추지 않겠다"며 재선 도전에 나선다.

많은 지지자들과 구미보에서 제9회 전국동시지방선거 출마선언식 및 기자회견을 열고있는 김장호 구미시장/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

민선 8기 성과 토대로 더 높은 목표 선언한 김 시장은 "멈춰진 구미의 성장 시계를 되돌리기 위해 단 하루도 운동화를 벗은 적이 없다"며 민선 8기 시정 성과를 돌아봤다.

첫째로, 삼성SDS·한화시스템·LIG넥스원·LG이노텍·SK실트론 등 16조원 투자유치 둘째로, 예산 7300억원 증액으로 도내 최고 증가율 달성(48.2%↑) 셋째로, 라면 축제·푸드페스티벌·낭만야시장 등 연간 100만명이 찾는 축제 도시 건설을 대표 성과로 꼽았다.

그런데도 "아직도 배가 고프다"며 "청년 유출, 지방소멸 위기, AI시대 대응 등 산적한 과제를 반드시 해결하겠다"고 소회를 밝혔다.

이어 김 시장은 55년 만에 확정된 구미~군위 고속도로를 발판 삼아 "구미~신공항 연결철도 국가계획 반영 및 동구미역 신설, KTX 구미역 정차 실현으로 경북 중·서부권의 지도를 새롭게 그리겠다"고 밝혔다.

아울러" 대기업 반도체 팹공장, 국방 반도체 클러스터, 방산 소재·부품·장비 특화단지 유치와 신공항 연계 경제자유구역 추진으로 구미와 대한민국 경제의 새로운 지평을 열겠다"고 밝혔다.

김 시장은" 4년 전 낭만 도시를 만들겠다고 했을 때 모두 고개를 저었지만, 지금은 아무도 의심하지 않는다"라며"라면상설체험관, 라면 축제 글로벌화 등을 통한 500만 낭만 관광도시 도약시키겠다"고 밝혔다.

이어 노후 도심에는" 구도심 개발·재건축 촉진제도, 도시환경정비 시범지구를 지정하고, 1000억원 규모 복합스포츠문화타운 조성으로 강동 신도시 발전도 함께 이끌 것"이라고 밝혔다.

또 농촌에는 "농촌 공간 정비사업, 푸드테크 클러스터, 농식품 제조특화단지로 새 아침을 열겠다"고 밝혔다.

김 시장은 대대적인 소비진작과 함께 소상공인 경쟁력 강화를 위해 "구미사랑상품권 활성화, K-온누리패스, 가게 리모델링 지원, 골목형 상점가 육성을 추진하겠다"고 약속했다.

또한 구도심을 창업벤처밸리로 지정해" 창업 반값 점포, 매출 연동 착한 임대제 등 청년 창업가들이 마음껏 도전하는 환경을 만들겠다"고 밝혔다.

끝으로 김 시장은 "낙동강이 유유히 흐르듯, 깊고 넓은 시정철학으로 새 희망의 물결을 이어가고자 운동화 끈을 다시 조여 매겠다"고 다짐했다.

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한편 김 시장은 이날 선거관리위원회에 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입한다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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