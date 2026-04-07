김명용 더불어민주당 경남 창원특례시장 예비후보가 당내 경선 결과에 승복하고 본선 승리를 위한 '원팀' 전환 약속을 지키겠다고 밝혔다.

김 예비후보는 7일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "이번 경선 결과를 겸허한 마음으로 받아들인다"며 "경선은 경쟁이었지만 그 과정 또한 창원의 미래를 더 나은 방향으로 이끌기 위한 민주주의의 소중한 과정이었다고 생각한다"라고 말했다.

이어 "경쟁의 시간은 끝났고 책임의 시간이 시작됐다"라며 "창원의 미래를 위해, 민주당의 책임 있는 승리를 위해 저 또한 마땅히 해야 할 역할을 끝까지 다하겠다"고 강조했다.

김명용 더불어민주당 경남 창원특례시장 예비후보가 당내 경선 결과 관련 입장을 밝히고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

아울러 "경선 과정에서 저를 지지해 주신 당원과 시민들의 뜻을 깊이 새기고 그 마음까지 함께 모아 반드시 결과로 증명하겠다"고 다짐했다.

김 예비후보는 "정치는 자리가 아니라 책임이라 믿는다"며 "어떤 위치에 있든 창원을 위해 해야 할 일을 다 하는 그 길을 끝까지 가겠다"라고 말했다.

앞서 민주당 창원시장 예비후보들은 지난달 31일 시청 현관 앞에서 '공정 경선'과 '경선 직후 원팀 전환'을 약속하는 기자회견을 열었다.

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이들은 공동선언을 통해 ▲비방 및 흠집 내기 없는 공정하고 깨끗한 경선 ▲경선 결과 승복 ▲우수 공약 공유 및 본선과 이후 시정 운영에 적극 반영 ▲경선 후 즉시 원팀 전환 ▲시정까지 이어지는 통합 정치 실천 등 5대 원칙 준수를 공약했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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