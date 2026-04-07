화성시, 4만 선수단 맞이 채비

‘미래형 혁신도시’ 위상 알린다

경기 화성특례시는 2027년 10월 개최 예정인 제108회 전국체육대회와 제47회 전국장애인체육대회의 기본계획을 수립하고, 체계적인 대회 준비에 본격 돌입했다고 7일 밝혔다.

화성종합경기타운 전경. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

제108회 전국체육대회는 2027년 10월 8일부터 14일까지 7일간 열리며 선수 및 임원 등 약 3만명이 참가할 예정이고 주 개최 도시인 화성시는 전체 51개 종목 중 육상 등 14개 종목을 유치하여 화성종합경기타운 등 관내 25개 경기장에서 대회가 진행된다.

아울러 제47회 전국장애인체육대회는 같은 해 10월 22일부터 27일까지 6일간 개최되며 참가인원으로 약 1만명이 예상되며 화성시는 전체 31개 종목 중 11개 종목을 유치하여 관내 13개 경기장에서 대회를 치를 예정이다.

시는 이번에 수립하는 기본계획을 토대로 경기장 시설 정비 및 손님맞이를 위한 교통·주차·숙박·안전 등 분야별 세부 실행방안을 단계적으로 마련하고 경기도 및 유관기관과 협력체계를 강화하여 주요 일정에 따른 진도관리를 통해 빈틈없는 대회 준비에 만전을 다할 계획이다.

특히 이번 양대체전을 통해 4개 구청체제로 출범하는 화성특례시의 위상강화 및 AI·자율주행·반도체로 대표되는 미래형 혁신도시 이미지 제고, 풍성한 역사·문화·관광자원을 널리 알려 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 도시 브랜딩의 장으로 활용한다는 전략이다.

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오현문 전국체전추진단장은 "이번 전국(장애인) 체육대회는 화성특례시가 처음으로 개최하는 전국 최대 규모의 스포츠 대회로 우리 시의 도약을 대내외에 알릴 소중한 기회"라며 "기본계획 수립을 출발점으로 철저하고 세심한 준비를 통해 선수단 및 시민 모두가 기억에 남을 감동적인 대회를 만들어 나가겠다"고 말했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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