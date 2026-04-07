원유, 예년 대비 4월 60%·5월 70% 수준

수액제 포장제, 6월 말까지 충분한 재고 확보

종량제 봉부는 지역간 조정통해 문제없도록 관리

정부가 중동전쟁에 따른 원유 공급차질 우려에 대응하기 위해 사우디아라비아와 미국 등 17개국을 통해 4·5월 총 1억1000만배럴을 확보했다. 이에 따라 민·관이 확보한 대체 물량은 4월의 경우 예년 대비 60%, 5월은 70% 수준이다.

7일 산업통상부의 '중동전쟁 대응본부 일일 브리핑'에 따르면 계약기준 확보한 대체원유는 4월 5000만배럴, 5월 6000만배럴 등 총 1억1000만배럴 규모다. 사우디와 미국, 브라질, 호주, 콩고, 가봉, 캐나다 등을 통해 확보했다.

양기욱 산업통상부 산업자원안보실장이 7일 정부세종청사에서 '중동전쟁 대응본부 일일 브리핑'을 하고 있다. 산업부 AD 원본보기 아이콘

정부는 원유확보를 위해 정부의 국내 비축유와 향후 민간 정유사가 수입해오는 물량을 교환하는 '스와프 제도'도 활용하고 있다. 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 "현재 4개 정유사의 스와프 신청물량은 3000만배럴 이상으로 지난 발표 이후 약 1000만배럴 증가했다"며 "이미 2건이 계약 완료돼 비축유가 이송됐고, 이번 주 4건 이상 추가 계약이 예정돼 있어 금주까지 스와프 물량은 총 800만 배럴 수준"이라고 설명했다.

산업부에 따르면 수액제 포장재와 주사기류, 의료용 장갑 등은 평시 재고 수준을 보유하고 있고, 원료도 안정적으로 공급되고 있다. 수액제 포장재는 6월 말까지 공급에 차질이 없도록 충분한 재고를 보유하고 있는 상황이다. 주사기류도 현재 평시 수준 재고를 보유하고 있고, 의료용 장갑도 수급 애로는 없는 것으로 산업부는 파악하고 있다. 정부는 공급망지원센터 등을 통해 업계 애로를 지속해서 파악하는 한편 산업부·보건복지부·식품의약품안전처 등 관계부처 간 긴밀한 협조를 통해 수급에 차질이 없도록 조치할 방침이다.

농업용 필름(비닐)의 경우 농업 현장에서 봄철 영농에 수요분을 상당 부분 이미 확보한 것으로 파악하고 있다. 정부는 농림축산식품부·농협·지방자치단체 합동으로 전국 도·소매상 재고 및 수급 상황을 점검하고, 필요시 원료 공급 지원을 추진하기로 했다.

가격 상승 및 원료 공급 감소 애로가 있는 포장재는 산업부·식약처·중소벤처기업부의 TF를 통해 수급 상황을 면밀히 점검하고, 민생밀접 품목에 대한 안정적 공급 방안을 마련할 예정이다. 산업부 관계자는 "국민들 관심 많은 라면 봉지나 분유 포장재 등은 현재 안정적으로 원료 수급 관리되고 있고, 수급 차질 발생하면 즉각 대응할 계획"이라며 "종량제 봉투는 지역업체 지역 지역 간 조정을 통해 수급에 문제가 없도록 관리하고 있다"고 말했다.

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산업부는 오는 10일 3차 석유제품 최고가격을 발표할 예정이다. 양 실장은 "3차 최고가격도 국민 부담을 고려하고, 수요관리에 대한 신호 보낼 수 있어야 한다는 원칙에 따라 설정할 것"이라며 "화물차 운전자와 택배기사, 농어업인 등 생계형 소비자들을 고려하고, 손실보전에 따른 정부 재정부담도 균형 있게 고려할 것"이라고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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