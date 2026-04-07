이란 당국에 체포돼 구금됐던 일본 NHK 방송 테헤란 지국장이 보석으로 석방된 것으로 알려졌다. 다만 이란 당국이 출국은 금지시켜 일본으로 귀국은 어려울 것으로 예상된다.

7일 일본 교도통신은 소식통의 말을 인용해 "지난 1월 하순 현지에서 체포돼 두달간 구금됐던 일본 NHK 테헤란 지국장이 보석으로 석방됐다"며 "현재 테헤란 시내에서 보호를 받고 있으며 출국은 할 수 없는 상태"라고 전했다.

이란 당국은 그에게 치안 관련법 위반 혐의를 적용했으며 앞으로 그는 재판을 받을 예정이라고 교도통신은 전했다. NHK 지국장이 체포된 시기는 이란의 반정부시위가 진행 중이던 시점으로 추정되고 있다. 앞서 이란에서는 지난해 12월말부터 반정부시위가 확산되자 이란 당국이 인터넷, 전기 등을 차단하고 언론 감시를 대폭 강화한 바 있다. NHK 지국장은 체포된 이후 정치범 수용소로 유명한 테헤란 에빈 교도소에 그동안 수감돼있던 것으로 보인다고 교도통신은 전했다.

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기하라 미노루 일본 관방장관도 이날 정례 기자회견에서 NHK 지국장 석방과 관련해 "주이란 일본대사관이 지난 1월 20일 현지 당국에 의해 붙잡힌 일본인이 현지 시간 6일 보석된 것을 확인했다"며 "보석후 면담에서 건강상태에 문제가 없음을 확인했다"고 전했다. 이어 "프라이버시 보호 차원에서 상세 내용에 대한 답변은 삼가겠다"고 덧붙였다. 일본 정부는 이란 정부를 상대로 NHK 지국장의 석방 및 귀국 허용을 요구하는 것으로 알려졌다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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