신한금융, 자회사 이사회에 소비자보호위 설치

각 자회사 이사회가 소비자보호 계획 심의·의결

신한금융그룹은 '그룹 소비자보호 경영전략 및 자회사 관리계획'을 수립하고, 은행·카드·증권·라이프 등 주요 자회사 이사회 내 소비자보호위원회를 신설했다고 7일 밝혔다.

각 자회사 이사회가 소비자보호 경영계획을 직접 심의·의결하고, 성과보상체계(KPI)의 적정성을 평가하는 등 실질적인 감독 기능을 수행하게 된다.

아울러 자회사 소비자보호 수준 관리 프로그램을 본격 가동해 책임경영 체계로 한층 강화해 나갈 계획이다.

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신한금융은 2023년 7월 금융지주 중 처음으로 소비자보호부문을 신설한 데 이어 모든 그룹사 소비자보호 담당 임원이 참여하는 회의체를 통해 전략과 제도를 심의해왔다.

신한금융 관계자는 "이사회 중심의 금융소비자보호 거버넌스 구축은 고객이 신뢰하고 안전하게 금융생활을 하기 위한 핵심"이라며 "신한금융은 앞으로도 '소비자보호 책임경영 체계'를 지속적으로 강화해 고객에게 가장 신뢰받는 금융 파트너로 성장하겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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