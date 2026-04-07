3년여만에 최저

전국 60.9로 전월 대비 35.4포인트 하락

서울 시내 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

4월 전국 아파트 분양전망지수가 대폭 하락한 것으로 나타났다. 2023년 1월 이후 가장 낮은 수준으로 내렸는데 미국과 이란 전쟁으로 인한 경기 침체 우려에 대출 규제가 겹친 영향으로 파악된다.

7일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 설문 조사한 결과에 따르면 이달 전국 아파트 분양전망지수는 전월 대비 35.4포인트 하락한 60.9로 집계됐다. 이는 2023년 1월 58.7 이후 가장 낮은 수준이다. 분양전망지수는 주택 사업자를 대상으로 분양을 앞두고 있거나 분양 중이 단지 여건을 조사해 수치화한 지표다. 지수가 100을 넘으면 분양 전망이 긍정적이라는 것을, 100 미만이면 그 반대를 의미한다.

수도권은 21.5포인트 내린 81.1로 전망됐다. 서울이 8.3포인트 하락한 97.1, 인천은 29.9포인트 내린 66.7로 분석됐다. 경기도 26.5포인트 하락한 79.4로 집계됐다.

비수도권은 38.4포인트 하락한 56.6으로 나타났다. 충청북도와 전라남도가 50.0포인트씩 내려 가장 큰 폭으로 하락했다. 이어 울산 45.9포인트, 세종 42.9포인트, 제주 42.2포인트, 부산 39.6포인트 하락할 것으로 전망됐다.

주산연은 "아파트 분양전망지수가 전국적으로 대폭 하락한 것은 지난 2월 28일 발발한 미·이란 전쟁에 따른 고금리와 경기침체 우려, 그리고 새 정부의 다주택자에 대한 과세 및 대출 규제 강화 등 대내외 요인이 동시에 작용한 영향으로 보인다"고 설명했다.

이어 "국제 유가 및 원자재 가격이 급등하고 원·달러 환율이 1,500원을 상회하는 등 금융시장 불안이 확대되고 있는 가운데, 주담대 금리 상단이 7%를 돌파하는 등 금리 부담이 커지면서, 분양시장 위축에 영향을 미쳤다"라며 "대내적으로도 새 정부가 지방선거 이후 다주택자에 대한 재산세·종부세 등 보유세를 대폭 강화할 것으로 전망되고 다주택자에 대한 대출 규제도 강화될 것이라는 우려가 확산되면서 사업자들이 향후 신규 분양수요의 위축을 우려하는 심리가 반영된 것으로 보인다"고 덧붙였다.

분양 가격 전망지수는 3.1포인트 하락한 104.5로 나타났다. 분양물량 전망지수는 5.8포인트 내린 89.7로 파악됐다. 미분양물량 전망지수는 3개월 연속 하락하다 이달 상승 전환, 7.3포인트 오른 94.1로 집계됐다.

주산연은 "전쟁으로 인해 수입 건설원자재 가격 상승세가 확대되고 있는 가운데, 특히 나프타 부족으로 인해 나프타 가격이 한 달 새 약 35% 급등하면서, 페인트·창호 등 건설 자재 가격 상승 압력이 커지고 있어 향후 분양가격 상승세가 확대될 것으로 전망된다"고 전했다.

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그러면서 "사업자들의 신용 상태 악화로 신규 분양 여력이 크게 악화되고, 다주택자 중과와 대출 규제 등으로 신규 분양 수요도 위축됐다"라며 "미·이란 전쟁에 따른 경기 침체 가능성과 금리 인상 가능성, 다주택자 중과 우려 등이 맞물리며 미분양 증가 우려가 확대된 것으로 보인다"고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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