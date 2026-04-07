연 15억 규모 재원 확보… 입학부터 졸업 후까지 맞춤형 고용 서비스 본격화

부산대학교가 고용노동부 주관 '2026년 대학지원사업' 3개 부문에 동시 선정되며, 학생과 지역 청년을 위한 취업 지원 체계를 한층 강화한다.

부산대는 △대학일자리플러스센터 사업 △재학생 맞춤형 고용서비스 사업 △일자리 첫걸음 보장센터 사업에 최종 선정돼 연간 약 15억 6000만원(5년간 총 78억원) 규모의 재원을 확보했다. 이를 통해 입학부터 졸업 후까지 이어지는 '취업 전 주기 맞춤형 지원 체계'를 구축하게 됐다.

특히 이번 사업을 위해 학내 공간뿐 아니라 부산대 지하철역 인근 롯데시네마 오투관에 전용 운영 공간을 마련하고, 전문 상담 인력을 배치해 3개 사업을 유기적으로 연계 운영할 계획이다. 이를 통해 학생들의 취업 경쟁력 강화와 함께 지역 청년 일자리 미스매치 해소에도 기여한다는 방침이다.

먼저 대학일자리플러스센터 사업을 통해 진로 상담과 취업 컨설팅, 직무 멘토링, 취업 캠프 등 다양한 프로그램을 제공하며 지역 청년 고용 지원의 거점 역할을 수행한다.

재학생 맞춤형 고용서비스 사업은 AI 기반 직업 탐색과 단계별 진로 설계 지원이 핵심이다. 저학년은 경력개발 로드맵을 수립하고, 고학년은 개인별 취업활동 계획을 구체화하는 방식으로 심층 상담이 진행된다. 참여 학생에게는 일정 요건 충족 시 수당도 지급된다.

또 일자리 첫걸음 보장센터 사업을 통해 졸업 후 미취업 청년을 발굴해 심리 상담부터 취업 역량 강화까지 맞춤형 지원을 제공하며 노동시장 진입을 돕는다.

이번 3개 사업 동시 선정으로 부산대는 기존 졸업 예정자 중심 지원에서 벗어나, 저학년의 조기 진로 탐색부터 졸업 후 사후 관리까지 빈틈없는 지원이 가능해졌다는 평가다.

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아울러 부산시와 금정구 등 지자체와의 협력을 기반으로 지역 청년 고용 거버넌스를 구축하고, '지역혁신중심 대학지원체계(RISE)' 사업과 연계해 인재 양성과 지역 정주를 연결하는 선순환 구조를 만들어갈 계획이다.

이기영 부산대 학생처장은 "이번 사업 선정은 재학생은 물론 졸업 후 미취업 청년까지 책임지는 고용 지원 체계를 인정받은 결과"라며 "지역 청년들이 안정적으로 사회에 진출할 수 있도록 실효성 있는 맞춤형 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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