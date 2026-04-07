60여 개 대상 업체에 참여 당부… 이행 실적 따라 교통유발부담금 경감 혜택

울주군이 지역 내 교통 혼잡 완화와 대기환경 개선을 위해 교통량 감축 프로그램 참여 확대에 나섰다.

울주군은 교통유발부담금 부과 대상인 60여 개 사업장을 대상으로 교통량 감축 프로그램 참여를 적극 독려한다고 전했다. 교통유발부담금은 일정 규모 이상의 시설물이 유발하는 교통 혼잡 정도에 따라 부과되는 제도로, 도심 교통 수요를 관리하기 위해 운영되고 있다.

이번 프로그램은 사업장의 자발적 참여를 통해 교통량을 줄이고, 동시에 부담금 경감 혜택을 제공하는 것이 핵심이다. 대상 시설은 업무시설, 판매시설, 숙박시설 등 다중 이용시설로, 시설 특성에 맞는 다양한 감축 방안을 선택해 참여할 수 있다.

주요 프로그램으로는 ▲승용차 2부제 또는 5부제 운영 ▲직원 대중교통 이용 장려 ▲통근버스 운영 ▲자전거 이용 활성화 ▲유연근무제 및 재택근무 도입 등이 있다. 참여 업체는 이행 실적에 따라 교통유발부담금 경감 혜택을 차등 적용받는다.

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울주군은 이번 정책이 사업장 비용 부담을 줄이는 동시에 도시 교통 문제를 완화하는 실효성 있는 대안이 될 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 "교통량 감축 프로그램은 기업과 지역이 함께 상생할 수 있는 정책"이라며 "대상 시설들의 적극적인 참여를 통해 지속 가능한 교통환경 조성에 힘을 모아 주길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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