군포시와 공공 소각시설 공동 이용으로 ‘상생 소각’ 물꼬

2029년까지 380t 규모 신규 자원회수시설 건립

소각장에 집라인·전망대 설치…광명동굴 잇는 복합문화공간 조성

쓰레기 대란 해법은 ‘공유’…광명-군포가 보여준 전국 상생 모델

경기 광명시가 2026년 수도권 생활폐기물 직매립 금지 조치에 대응해 '상생'을 핵심 가치로 내건 혁신적인 자원순환 정책을 추진한다. 인근 지자체와의 협력으로 단기적 공백을 메우고, 소각시설을 에너지 생산과 문화가 공존하는 복합 공간으로 탈바꿈시킨다는 전략이다.

광명시는 7일 시청 중회의실에서 '폐기물 처리 대책 정책브리핑'을 열고, '상생 소각'과 '상생 시설'을 중심으로 한 중장기 로드맵을 발표했다.

서환승 친환경사업본부장은 "광명시는 직매립 금지 시대를 맞아 폐기물 정책을 '상생'과 '순환경제' 중심으로 전면 전환하고 있다"며 "폐기물을 자원으로 바꾸고, 환경과 경제가 함께 성장하는 도시 구조를 만들겠다"고 밝혔다.

서환승 친환경사업본부장이 7일 시청 중회의실에서 '폐기물 처리 대책 정책브리핑'을 열고, '상생 소각'과 '상생 시설'을 중심으로 한 중장기 로드맵을 발표하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

이웃 지방정부와 '상생 소각'으로 안정적 처리 체계 구축

먼저 단기적으로는 군포시와 손잡고 전국 최초 '상생 소각' 모델을 본격 가동했다.

광명시는 지난 3월 군포시와 '생활폐기물 안정적 처리를 위한 상호 상생 소각 협약'을 체결했다. 지방정부 간 공공 소각시설 공동 이용이라는 혁신적 해법이다.

협약 핵심은 양 도시의 자원회수시설이 정기 점검이나 현대화 사업, 비상 상황 등으로 가동을 중단하면, 서로 가용 용량 범위 내에서 폐기물을 교차 처리하는 것이다.

특히 연 2회 이상 실시하는 정기보수 기간을 상호 엇갈리게 편성해, 가동 중단 시 발생하는 연간 총 1000t의 폐기물을 1대1로 무상 위탁 처리한다.

이번 협력으로 별도 비용 부담 없이 소각시설 가동 중단 시 폐기물 처리 공백을 줄이고 시설 운영 안정성을 높이는 '무부담·공동이익' 구조를 마련했다.

또한 기존 원거리 민간 위탁에 의존하며 발생했던 연간 약 3억 5천만 원의 예산을 절감하는 것은 물론, 운송 과정의 환경 부담까지 줄일 것으로 기대한다.

광명-군포 협업‘11 무상 상생소각 및 선순환체계도. 광명시 제공 원본보기 아이콘

에너지 창출과 문화가 공존하는 '상생 시설' 구축

중장기적으로는 자원회수시설을 자원 순환성과 주민 수용성을 동시에 갖춘 '상생 시설'로 전환한다.

우선 자원회수시설을 확충해 미래 생활폐기물 발생량을 안정적으로 수용하고, 소각 과정에서 발생하는 에너지를 활용해 수익을 창출하는 순환경제 기반을 마련한다.

현재 가학동 27에 자리한 현 자원회수시설은 1999년 가동을 시작해 27년째 운영 중으로, 시설 노후화로 일 300t 처리 용량 대비 가동률이 74%에 그쳐 실제 처리량은 일 222t 수준이다.

또한 구름산지구, 재건축·재개발 등 대규모 도시개발로 폐기물 증가가 예상되면서 처리 용량 확대가 필요한 상황이다.

서환승 친환경사업본부장이 7일 시청 중회의실에서 '폐기물 처리 대책 정책브리핑'을 열고, '상생 소각'과 '상생 시설'을 중심으로 한 중장기 로드맵을 발표하고 있다. 광명시 제공 원본보기 아이콘

시는 총공사비 약 1465억원을 투입해 현 자원회수시설 서북측 1만7598㎡ 규모 부지에 일일 처리 용량 380t 규모의 신규 자원회수시설을 건립한다. 올해 하반기 착공해 2029년 하반기 준공이 목표다.

기존 소각 용량 일 300t에서 약 27% 증가한 규모다.

신규시설에는 일 190t 규모 소각로 2기를 설치해 정기보수 시에도 교차 운영할 수 있도록 하고, 이를 통해 생활폐기물 전량 자체 처리가 가능한 구조를 구축할 계획이다.

또한 소각 과정에서 발생하는 열을 활용한 발전설비를 도입해 전기와 열에너지를 생산·판매한다. 이에 따라 기존 열에너지 판매 중심에서 전기 에너지 판매까지 확대되며, 연간 약 139억8000만원(열 66억3000만원, 전력 73억5000만원)의 수익이 예상된다. 이는 기존 수익(약 39억원)의 약 3.5배 수준이다.

이처럼 폐기물 처리 과정에서 발생하는 에너지를 다시 도시 자원으로 환원하고, 이를 통해 창출한 수익을 공공서비스와 시설 개선에 재투자하는 선순환 구조를 구축해 나갈 계획이다.

아울러 자원회수시설 인식을 개선하고 주민 수용성을 높이기 위해, 인근 광명동굴과 연계한 문화·체육시설도 함께 조성한다. 자원회수시설을 관광·체험·교육이 결합한 복합 문화·여가공간으로 전환해 지역의 새로운 관광명소로 조성한다는 방침이다.

주민편익시설 도입계획. 광명시 제공 원본보기 아이콘

혐오시설의 변신… 집라인·전망대 갖춘 '관광 랜드마크'로

소각시설 상부와 주변 공간에는 전망대, 집라인(Zip line), 환경체험관, 암벽 등반장 등 다양한 주민 편익시설이 들어설 예정이다. 특히 광명동굴과 자원회수시설을 입체적으로 연결하는 동선을 구축해 광명동굴 방문객이 집라인을 타고 시설 상부로 이동하거나 전망대와 체험시설을 순환하는 새로운 관광·여가 코스로 조성될 전망이다.

환경체험관에서는 폐기물 처리 과정과 자원순환 가치를 직접 체험할 수 있도록 구성해 교육 기능도 강화할 계획이다.

또한 기존 자원회수시설은 철거하지 않고 시민을 위한 복합문화공간으로 재탄생시킬 계획이다.

이는 철거 시 발생하는 자원 낭비를 줄이고, 기존 시설이 가진 대형 공간과 입지적 장점을 활용해 새로운 공공 가치를 창출하는 전략이다.

시설물 배치계획. 광명시 제공 원본보기 아이콘

반입장 벙커를 활용한 대형 인공폭포, 소각로를 활용한 체험 시설, 미디어아트 기반 체험형 평화박물관 등 다양한 활용 방안을 검토하고 있다. 향후 시민 의견과 전문가 자문을 반영해 최종 도입 시설을 결정할 예정이다.

광명시는 이처럼 '상생'이라는 가치를 기반으로 지방정부 간 협력, 상생 소각시설 확충, 공간 재창출을 유기적으로 추진해 생활폐기물 처리 체계를 순환경제 실현이 가능한 구조로 전환할 계획이다.

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서승환 본부장은 "직매립 제로화와 온실가스 감축 등 환경적 가치와 함께 민간위탁 비용 절감과 에너지 판매 수익 창출이라는 경제적 효과, 나아가 주민친화 공간 조성과 지역경제 활성화라는 사회적 가치를 아우르는 '상생 기반'의 순환경제 도시 모델을 구현하겠다"고 밝혔다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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