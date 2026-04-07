비수도권 취업자 20만명 증가

서비스업 중심 고용 개선

청년 고용률도 0.8%포인트 상승

지난해 하반기 비수도권 취업자가 20만명 늘어 수도권 증가 폭의 33배에 달한 것으로 나타났다. 지방 내수 회복에 힘입어 서비스업을 중심으로 고용이 늘었고, 상용직 증가와 청년 고용률 개선도 함께 나타났다.

7일 정부와 국가데이터처에 따르면 지난해 하반기 비수도권 취업자는 전년 동기보다 20만명 증가했다. 상반기 증가 폭 9만8000명보다 크게 늘었다. 반면 수도권 취업자 증가 폭은 상반기 8만3000명에서 하반기 6000명으로 줄었다.

지난해 하반기 전국 취업자 증가 폭은 20만6000명이었다. 이 가운데 대부분을 비수도권이 차지했다. 비수도권 고용률은 63.2%로 상반기보다 0.8%포인트 올랐고, 수도권 63.0%와 전국 평균 63.1%도 웃돌았다.

정부는 민생회복소비쿠폰과 지역사랑상품권 지방 우대 지원, 지방 상생 소비 대책 등의 영향으로 서비스업 중심의 지방 고용이 개선됐다고 설명했다.

실제 지난해 하반기 서비스업 취업자는 비수도권에서 33만명 늘어 수도권 증가 폭 16만9천명의 2배 수준을 기록했다. 도소매·숙박음식점업 취업자도 비수도권에서는 1만4000명 증가해 상반기 감소세에서 반등했다. 수도권은 상반기에 이어 하반기에도 감소세를 이어갔다.

고용의 질도 일부 개선됐다. 비수도권 상용근로자는 지난해 하반기 20만명 늘어 상반기보다 증가 폭이 확대됐다. 고용원이 있는 자영업자도 9000명 늘었다.

청년 고용 부진은 이어졌지만 비수도권 상황은 상대적으로 나았다. 비수도권 청년층 취업자 감소 폭은 상반기 3만8000명에서 하반기 8천명으로 줄었고, 고용률은 41.8%에서 42.6%로 0.8%포인트 상승했다. 반면 수도권 청년층 취업자 감소 폭은 하반기에도 15만5000명 수준이었고, 고용률은 48.0%에서 46.8%로 1.2%포인트 하락했다.

다만 건설업과 제조업 부진은 수도권과 비수도권 모두에서 이어졌다. 지난해 하반기 건설업 취업자는 전국에서 10만4000명 줄었고, 제조업 등 광공업 취업자도 5만9000명 감소했다. 다만 광공업은 수도권에서 6만8000명 줄었지만 비수도권에서는 9000명 늘었다.

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정부는 내수 경기 회복으로 지방 서비스업 일자리 증가 폭이 커지고 있다며, 고용의 질도 함께 개선되는 흐름이라고 평가했다. 이재명 대통령도 전날 국무회의에서 지방 고용 증가 원인을 정확히 분석하라고 정부에 주문했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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