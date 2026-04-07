광주시, '2035 산림 복지 종합계획' 수립

전체 면적 65.5% 산림 자원 활용

4대 거점·24개 중점 사업 추진

‘너른골 휴양림’부터 ‘목재 교육센터’까지

치유와 탄소중립의 메카로 도약

경기 광주시가 시 전체 면적의 65.5%를 차지하는 풍부한 산림 자원을 활용해 시민의 삶의 질을 높이고 탄소중립을 실현하기 위한 미래 청사진을 내놨다.

광주시가 7일 일상 속 산림 복지 환경 조성과 서비스 강화를 골자로 한 '2026~2035 광주형 산림 복지 종합계획'을 수립했다. 사진은 2025년 열린 남한산성면 행전복지센터 환경개선공사 준공식에서 테이프 커팅을 하고 있는 모습. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시는 7일 일상 속 산림 복지 환경 조성과 서비스 강화를 골자로 한 '2026~2035 광주형 산림 복지 종합계획'을 수립했다고 밝혔다. 이번 계획은 '지속가능한 탄소중립 도시'를 목표로 4대 거점 구축과 24개 중점 사업을 단계적으로 실행하는 내용을 담고 있다.

우선 '산림휴양·치유 거점 조성'을 통해 퇴촌면 우산리 일원에 479억원을 투입, 숙박과 체험·교육 기능을 갖춘 '너른골 자연휴양림(힐링타운)'을 2027년 6월까지 조성한다. 이와 함께 같은 지역에 110억원 규모의 산림치유 교육원과 숲길 등을 포함한 '국립 치유의 숲' 유치를 추진해 치유 중심의 산림 복지 기반을 확충한다.

'생활권 내 산림 복지 거점 조성'도 병행된다. 태화산 학술림 일대에는 무장애 나눔 길과 유아숲체험원을 조성해 접근성을 높이고 도심에는 50억원 규모의 생활밀착형 지방 정원을 조성해 시민 건강 증진을 도모한다. 또한, 도시 열섬현상 완화와 대기질 개선을 위한 '청량 바람길 숲'도 조성할 계획이다.

광주시, 2035년까지 산림 복지 종합계획 수립. 경기 광주시 제공 원본보기 아이콘

아울러, '목재 문화·교육 거점 조성' 전략에 따라 목현동 일원에는 455억원을 투입해 국산 목재를 활용한 '탄소중립 목재 교육종합센터'를 2027년까지 조성한다. 이와 연계해 목재 문화 체험원과 산림수목원을 구축해 산림관광 거점으로 육성할 방침이다. 남한산성 일원에는 131억원 규모의 친환경 목조전망대를 건립해 관광자원으로 활용할 계획이다.

또한, '목재친화도시 거점 조성'도 추진된다. 송정동 일원에 50억원을 투입해 목재 보행로를 조성하는 등 생활 공간 전반에 목재 활용을 확대한다. 이와 함께 다중이용시설 실내 목질화, 어린이 이용 시설 목조화, 국산 목재 활용 촉진 및 목재산업단지 조성 등을 통해 목재 수요 기반을 확충할 예정이다.

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시는 기존 기반시설 조성 중심 정책에서 벗어나 2027년 이후에는 거점 간 연계와 시설 운영 활성화 중심으로 정책 방향을 전환할 계획이다.

광주시, 2035년까지 산림 복지 종합계획 수립. 경기 광주시 제공 원본보기 아이콘

방세환 시장은 "이번 종합계획을 통해 광주시는 관광 중심에서 치유 중심으로, 감상에서 교육으로 확장되는 산림 복지 도시로 도약할 것"이라며 "산림 복지 기반시설 확충을 통해 지역경제 활성화와 탄소중립 실현을 동시에 추진하겠다"고 말했다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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