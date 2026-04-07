방학천 품은 '초록 수변감성 주거단지' 조성

제3종일반주거지역으로 상향

보행중심 생활환경 마련

서울 도봉구 쌍문동 26 일대 주택정비형 재개발사업 조감도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

방학천변 인근 서울 도봉구 쌍문동 일대 노후 주거지가 최고 35층 1030가구 규모로 재탄생한다.

서울시는 쌍문동 26 일대 주택정비형 재개발사업 신속통합기획을 확정했다고 7일 밝혔다.

대상지는 북한산·도봉산과 인접하고 방학천과 맞닿아 있다. 향후 우이신설선 연장에 따른 신설역이 도보권 내 들어설 예정이다.

시는 이러한 입지적 강점을 바탕으로 쌍문동 26 일대를 수변 중심의 생활권 단지로 조성하기 위해 ▲산과 하천을 연결하는 초록 수변 생활권 조성 ▲주변 도시 변화에 대응한 개발 여건 마련 ▲쾌적하고 편리한 보행 중심 생활환경 조성이라는 3가지 원칙을 마련했다.

방학천을 따라 폭 15m 규모의 선형 녹지를 계획해 인근 방학신동아1단지 재건축에 따른 발바닥공원과 연계한 자연형 하천 정비를 추진한다. 도봉산 둘레길까지 이어지는 통합 산책로로 조성할 계획이다. 현재 대상지와 접한 방학천 수변은 옹벽과 폭 2m의 협소한 보행로로 이용도가 낮고 열악한 상태다.

수변공간 조성 과정에서 발생하는 주민 부담을 최소화하기 위해 시 관계부서와 자치구가 협업 체계를 구축했다. 주민이 토지를 공공기여 방식으로 제공하면, 공공이 설계와 공사를 직접 수행하는 방식으로 추진해 민관 협력을 통한 효율적인 사업 모델을 구현했다.

인근 지역의 신통기획 및 모아타운 등 개발사업과 우이신설선 연장 등 변화에 대응해 용도지역을 제2종일반주거지역(7층)에서 제3종일반주거지역(용적률 300%)으로 상향한다. 아울러 기준용적률 완화(20%) 등을 적용해 사업 실현 가능성과 추진 동력을 확보했다.

단지 내 도로 체계를 재편해 보행 중심 환경을 강화한다. 차량 통행이 적은 남북도로(방학로7길)를 공공보행통로로 전환해 수변공간으로의 접근성을 높이고, 토지이용의 효율을 증대시켜 35층 내외의 유연하고 입체적인 스카이라인을 형성한다.

이 외에도 방학천 수변공간과 단지 경계부에 수변 특화 커뮤니티 시설을 배치할 계획이다. 하천변에는 북카페, 실내체육시설, 동호회실, 스탠드형 외부마당 등을, 북측 어린이집과 가인초등학교 통학로 인근에는 다함께 돌봄센터를 배치해 생활 편의성을 높인다.

시는 이번에 신통기획이 확정된 쌍문동 26 일대 주민공람, 의견 청취 등 관련 절차를 신속히 진행해 올해 중 구역 지정을 목표로 사업을 추진할 방침이다. 쌍문동 26 일대 재개발 신통기획 확정으로 서울시 전체 277개소 중 170개소 신통기획이 완료됐다.

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안대희 서울시 도시공간본부장은 "앞으로도 신통기획을 통해 지역의 고유 자원을 정비사업에 적극 반영해 도시의 잠재력과 미래 가치를 높이는 지속 가능한 정비 모델을 추진할 것"이라고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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