수도권 자산운용사·벤처캐피털·핀테크기업 대상



투자기회 홍보, 금융중심지·투자인센티브 소개

부산시가 수도권 금융기업 유치를 위한 투자유치 설명회를 열고 글로벌 금융중심지 도약 프로젝트에 나선다.

부산시는 부산국제금융진흥원과 함께 7일 오후 4시 20분 서울 여의도 콘래드호텔에서 자산운용사, 벤처캐피털, 핀테크 기업 대표 등 100여명을 초청해 투자유치 설명회를 개최한다고 알렸다.

이번 설명회는 금융기회발전특구로 지정된 부산국제금융센터(BIFC) 3단계와 BIFC 1단계 63층에 조성된 금융 혁신 거점 '디스페이스(D-space)'에 수도권 금융기업을 유치하기 위해 마련됐다.

행사는 ▲부산기술창업투자원 소개 ▲국민성장펀드 및 부산 미래산업 전환펀드 안내 ▲해양금융 특화 운용사 부산 진출 사례 ▲부산금융중심지 소개 및 투자 인센티브 ▲기업별 현장 의견 청취 순으로 진행된다.

시는 금융기회발전특구 지정에 따른 세제·규제 특례와 함께 '부산형 3대 혁신 모펀드', 정부와 민간이 조성하는 150조원 규모 국민성장펀드 등을 기반으로 투자 환경을 설명할 계획이다.

또 조각투자 전담 거래소 유치, 해양수산부 이전, 동남권투자공사 설립, HMM 이전 등 해양·디지털 금융 생태계 조성도 강점으로 제시한다.

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시는 향후 설명회를 부산형 금융투자 유치 플랫폼으로 확대하고 상반기에는 베트남 현지 투자설명회도 추진할 계획이다.

박형준 시장은 "부산은 금융기회발전특구 지정과 정책금융 기반 구축 등으로 글로벌 금융 허브 도시로 도약할 기반을 갖췄다"며 "수도권 금융기업 투자 확대를 이끌어 금융중심지 활성화의 계기를 만들겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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