경기 동두천시는 지난 6일 2026년 정부합동평가 정성지표 성과 제고와 우수사례 발굴을 위한 '담당 지표별 팀장 간담회'를 개최했다.

동두천시가 지난 6일 2026년 정부합동평가 정성지표 성과 제고와 우수사례 발굴을 위한 '담당 지표별 팀장 간담회'를 개최하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 부시장 주재로 진행됐으며, 정성지표를 담당하는 팀장 12명이 참석해 지표별 추진 현황을 점검하고 적극행정 실현을 위한 개선 방안을 논의하는 자리로 마련됐다.

이날 회의에서는 ▲정성지표 추진 내용 및 보완 사항 검토 ▲적극행정 기반 우수사례 발굴 및 작성 방향 공유 ▲지표별 문제점 분석 및 개선 방안 도출 등을 중심으로 실질적인 논의가 이뤄졌다.

특히 시는 정성지표 평가에서 차별화된 성과 창출을 위해 기존 방식에서 벗어나 창의적이고 선제적인 적극행정을 추진하고, 이를 기반으로 시민이 체감할 수 있는 우수사례를 발굴하는 데 행정 역량을 집중할 계획이다.

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허순 부시장은 "정성지표는 정책의 질적 수준과 적극행정 실천 정도를 평가하는 중요한 지표"라며 "이번 간담회를 통해 도출된 개선 방안을 바탕으로 적극행정을 더욱 강화하고, 시민이 체감하는 성과 창출에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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