중소기업중앙회는 10일자로 양찬회 현 혁신성장본부장을 전무이사로 임명한다고 7일 밝혔다. 임기는 2029년 4월 9일까지 3년이다.

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양찬회 전무이사는 순천고등학교와 동국대학교 법학과, 단국대학교 대학원 경영학과를 졸업했으며, 1993년 중소기업중앙회에 입사해 공제기획실장, 동반성장실장, 조합정책실장 등을 역임했다.

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양찬회 전무이사는 현장 지향적이고 합리적인 판단 능력을 바탕으로 2021년 9월부터 혁신성장본부장을 맡아 ▲스마트공장 확산 추진 ▲납품대금연동제 도입 등 성과를 이뤄냈다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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