한병도 "26조 전쟁 추경 신속 처리" 촉구

정점식 "입법 폭주 벗어나 협치 자세 보여야"

이재명 대통령과 여야 지도부가 만나는 '여야정 민생경제협의체'를 앞두고 여야가 기싸움을 벌였다. 여야 양측 모두 중동전쟁 등 위기 속에서 열린 이번 협의체의 중요성에 기대를 나타냈지만, 협치의 가능성에 대해서는 추가경정예산 등 현안을 두고서 한 치 양보 없는 협상 태도를 보였다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 7일 국회에서 열린 원내대책회의에서 '전쟁 추경' 처리와 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한병도 더불어민주당 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "오늘 이재명 대통령님의 초청으로 여야 지도부가 청와대에서 만난다"며 "지난 2월 장동혁 국민의힘 대표가 일방적인 통보로 약속을 깨버린 지 50일 만에 회동이다. 오늘 회동은 중동 전쟁 발발 38일째 급박한 위기 상황에서 열리는 여야정 민생 경제 협의체 회담"이라고 운을 뗐다.

이어 "중동 위기를 극복하고 민생을 안정시키기 위해 여야의 초당적 협력이 그 어느 때보다 절실하다"며 "가장 중요한 것은 26조원 규모의 전쟁 추경 신속 처리"라고 밝혔다. 한 원내대표는 "야당의 합리적이고 생산적인 의견은 경청하겠지만 억지와 발목 잡기에는 단호하게 대처하겠다"며 "오늘 청와대 회동이 국가적 위기를 극복하고 국민의 삶을 지키는 민생경제 협치의 새 출발이 되기를 희망한다"고 밝혔다.

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정점식 국민의힘 정책위의장은 원내대책회의에서 "이번 회담이 단순 추경 통과를 위한 수단이나 형식적 정치 이벤트로 활용돼선 안 된다"며 "환율·물가·금리 등 거시경제 대응은 물론이고 서민과 중소기업의 부담을 덜 구체적이고 실행 가능한 대안이 논의돼야 한다"고 했다. 정 정책위의장은 "민생경제 협의체가 실질적으로 작동하고 지속되기 위해서는 여야 간 협력이 전제돼야 한다"며 "이를 위해 거대 여당 민주당은 입법 폭주에서 벗어나 협치 자세를 보여야 한다"고 밝혔다. 아울러 "이 대통령에게도 당부한다"며 "야당을 함께 국정을 책임지는 파트너로 인정하는 자세를 보여야 한다"고 촉구했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 3일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

최보윤 국민의힘 수석대변인도 별도 논평을 통해 "국민의힘은 이번 회담에서 20대 문제 사업 예산을 과감히 삭감하고, 대신 고유가로 직접적인 타격을 입은 취약계층과 미래가 불안한 청년들을 위한 '국민 7대 생존 사업'을 추경에 반영할 것을 강력히 요구할 것"이라며 "국가적 위기 앞에 여야가 따로 있을 수 없다. 그러나 진정한 협치는 정부의 일방적인 요구에 응하는 것이 아니라, 잘못된 방향을 바로잡고 국민에게 실질적인 혜택이 돌아가게 하는 것"이라고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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