日 후쿠시마 제2원전 1호기 냉각 중단 하루 만에 재개
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도쿄전력, 손상 케이블 확인 뒤 복구
폐로 절차 속 설비 이상
일본 도쿄전력이 고장으로 멈췄던 후쿠시마 제2원전 1호기의 사용후핵연료 저장조 냉각 설비를 다시 가동했다.
일본 후쿠시마 제2원전 전경
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도쿄전력에 따르면 이 설비는 지난 5일 오후 경보음이 울린 뒤 점검 과정에서 펌프 쪽 연기가 확인되면서 멈췄다. 이후 손상된 전원 케이블 문제를 확인하고 예비 펌프로 바꿔 6일 밤 냉각을 재개했다.
도쿄전력은 냉각이 다시 시작됐을 때 저장조 수온이 32.5도였고, 원전 주변 방사선량 변화나 외부 영향은 없었다고 밝혔다.
후쿠시마 제2원전은 2011년 사고가 난 후쿠시마 제1원전과는 별개 시설이다. 두 원전은 약 17㎞ 떨어져 있으며, 후쿠시마 제2원전은 2019년 폐쇄가 결정돼 현재 폐로 절차가 진행 중이다.
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도쿄전력은 이번 설비 이상 원인을 계속 조사하고 있다.
김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
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