"도시열섬현상 완화, 탄소흡수·저장"

부산시가 기후 대응과 생활환경 개선을 위해 도시숲 조성 사업을 확대한다.

부산시는 올해 139억원을 투입해 해운대수목원 등 11곳에 도시숲을 조성한다고 7일 알렸다.

사업은 ▲기후대응 도시숲 4곳(10.4㏊) ▲도시바람길숲 1곳(1㏊) ▲자녀안심 그린숲 2곳(0.4㏊) ▲지자체 도시숲 4곳(1.6㏊)으로 추진된다.

기후대응 도시숲은 좌천역 폐선부지, 해운대수목원, 일광유원지, 금사나들목 완충녹지 등에 조성되며 미세먼지 저감과 탄소흡수, 온도 저감 효과를 기대하고 있다.

도시바람길숲은 해운대수목원 일원에 조성돼 외곽 산림의 차고 신선한 공기를 도심으로 유입시키는 역할을 한다.

자녀안심 그린숲은 중구 봉래초, 해운대구 부흥초 일원에 조성돼 안전한 통학 환경을 제공한다. 범내골·수영 교차로, 공항로 등에는 정원형 도시숲이 들어선다.

부산시는 지난해까지 도시숲 45㏊를 조성해 당초 목표(34㏊)를 넘어서는 성과를 냈다.

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국립산림과학원 연구에 따르면 도시숲은 주변 온도를 3~7도 낮추고 습도를 9~23% 높이며 미세먼지를 최대 46.8% 줄이는 효과가 있는 것으로 나타났다.

박형준 시장은 "시민들이 생활권 어디에서나 숲을 누릴 수 있도록 도시숲을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

작년 사상구 사상역 인근에 조성된 도시바람길숲. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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