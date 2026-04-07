1분기 총 2913대 판매… 전년비 49.7% 급증

연말까지 충전기 4000기 구축 계획

BMW 코리아가 올해 1분기 국내 프리미엄 수입차 시장에서 전동화 차량 판매 1위를 기록했다고 7일 밝혔다.

BMW 그룹 전동화 모델. BMW 코리아 AD 원본보기 아이콘

BMW 코리아는 올해 1분기 순수전기차(BEV) 1732대, 플러그인 하이브리드(PHEV) 1181대 등 총 2913대의 전동화 모델을 판매했다. 특히 순수전기차 판매량은 전년 동기(1157대) 대비 49.7% 증가하며 성장세를 나타냈다.

모델별로는 순수전기 세단 i5가 총 828대 판매되며 실적을 뒷받침했다. 이는 BMW 전체 순수전기차 판매량의 절반에 가까운 수치다. BMW 코리아는 전동화 모델 판매에서 2위 브랜드와는 약 1600대, 3위 브랜드와는 약 2000대의 판매 차이를 보였다.

충전 인프라 확충도 이어가고 있다. 현재까지 전국에 총 3030기의 전기차 충전기를 설치했으며 올해 1000기를 추가해 연말까지 총 4000기를 구축할 예정이다. 서비스 네트워크 측면에서는 81곳의 공식 서비스센터에서 전동화 모델 정비를 지원하며 이 중 42곳은 고전압 배터리 등 고난도 정비가 가능하다. 현재 보유한 전기차 전문 인력은 480명이다.

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한편 BMW 코리아는 올해 3분기 중 '더 뉴 BMW iX3'를 국내 시장에 공식 출시할 계획이다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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