기록보다 빛난 150명의 동행

생명보험 본질 '고객보장' 재조명

현장 찾은 신창재 의장 "생명보험은 인생 마라톤의 페이스메이커"

5일 서울 광화문광장에서 열린 '2026 더 레이스 교보로런' 마라톤 대회에서 교보생명 고객과 설계사들이 함께 달리는 '동행 레이스'를 펼쳤다.

교보생명의 신창재 대표이사 겸 이사회 의장(앞줄 오른쪽 다섯 번째)이 5일 서울 광화문광장에서 열린 ‘2026 더 레이스 교보로런’ 마라톤 대회에 참가해 파이팅을 외치고 있다. 교보생명 AD 원본보기 아이콘

교보생명은 7일 행사에 대해 "150여 명의 고객과 설계사가 짝을 이뤄 나란히 달렸다"며 "마라톤에서 페이스메이커가 주자의 호흡을 조절하며 완주를 돕듯, 고객이 인생이라는 긴 여정에서 페이스를 잃지 않도록 돕는 생명보험의 역할을 되새기는 자리였다"고 설명했다.

이날 10㎞ 코스를 함께 완주한 설계사 방희식 씨와 우수고객 법인 이규백 대표도 결승선에서 손을 맞잡으며 완주의 기쁨을 나눴다. 이 대표는 "교보생명과는 고객으로 처음 인연을 맺었지만, 지금은 인생의 파트너로서 회사 경영과 삶 전반에 큰 도움을 받고 있다"며 "이번 레이스를 통해 누군가와 함께 걷고 뛴다는 것이 얼마나 큰 힘이 되는지 다시 느꼈다"고 말했다.

교보생명 FP 명예이사인 방 설계사는 "고객과 함께 완주하며 소중한 추억을 쌓게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 고객이 인생 레이스를 무사히 완주할 수 있도록 늘 곁을 지키는 설계사가 되겠다"고 다짐했다.

이번 '동행 레이스'는 신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 강조해 온 '고객보장' 경영철학과 맞닿아 있다. 신 의장은 평소 인생을 마라톤에 비유하며 "마라톤에는 오르막과 내리막이 있듯, 인생 역시 희로애락이 교차하는 굴곡진 여정"이라며 "고객이 역경을 극복하고 끝까지 완주할 수 있도록 생명보험사와 설계사가 페이스메이커 역할을 해야 한다"고 강조해왔다. 현장을 찾은 이날 현장을 찾은 신 의장은 10㎞ 코스를 완주한 고객과 설계사, 임직원들을 직접 맞이해 격려하고, 참가자들과 기념사진을 촬영하며 완주의 기쁨을 함께 나눴다.

대회 현장 곳곳에서는 300여 명의 임직원과 설계사로 구성된 서포터즈가 '교보 응원존'을 운영하며 주자들을 응원했다. 갈증 해소와 부상 점검을 돕는 현장의 손길처럼, 예상치 못한 위기 상황에서 경제적 지원을 제공하는 생명보험의 '사회적 안전망' 역할을 상징적으로 보여줬다는 평가다.

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교보생명 관계자는 "이번 행사를 통해 고객이 삶의 페이스를 잃지 않고 완주할 수 있도록 돕는 생명보험의 가치를 전달하고자 했다"며 "앞으로도 보험 가입부터 보장 유지, 보험금 지급까지 전 과정에서 고객보장 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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