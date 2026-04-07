스마트농업·푸드테크·반려동물 등 '농식품 혁신 프리미어 1000' 모집

최대 29개 혁신기업 선정 예정

선정기업에 금리 우대·투자유치 등 종합금융지원

정부가 스마트농업과 그린바이오, 푸드테크 등 농식품 신산업 분야 혁신을 선도할 기업 발굴에 나선다.

농림축산식품부는 이달 8~21일 정책금융 지원 프로그램인 '혁신 프리미어 1000'의 일환으로 농식품 신산업 기업을 모집한다고 7일 밝혔다.

올해에는 기존 3대 혁신 분야(스마트농업·그린바이오·푸드테크)에 더해 반려인구 증가 추세 등에 따라 시장 규모가 성장하고 있는 동물용의약품·반려동물 분야의 혁신기업도 선정 대상에 포함하기로 했다. 동물용의약품의 경우 동·식물 유래 유전자재조합 기술(기존에는 식물 유래만 인정)까지 인정 범위를 넓히고, 반려동물용 사료 제조업 등 반려동물 연관산업 분야까지 선정 대상을 확대했다.

농식품 신산업 분야 선발 최대 규모는 전년 대비 4개사가 증가한 29개사다. 신청 자격은 농식품 신산업 분야(혁신성장 공동기준 12개 품목)를 영위하는 중소·중견기업이어야 한다. 신청을 희망하는 기업은 오는 21일까지 농업정책보험금융원의 투자정보 플랫폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 제출된 신청서와 서류는 산업별 전문가 심의위원회와 정책금융기관의 검토를 거쳐 7월 중 최종 선정·통보할 예정이다.

선정된 기업은 정책금융종합지원반을 통해 우대금리 적용, 보증한도 확대 등 금융지원과 함께 투자유치(IR) 설명회와 해외판로 개척 지원, 경영·기술 컨설팅 등 맞춤형 지원을 받을 수 있다.

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윤원습 농식품부 농업정책관은 "스마트농업·인공지능(AI) 솔루션 등 혁신적인 기술과 미래 지향적인 아이디어를 가진 유망 기업들이 투자유치 등 지원을 통해 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"며 "농식품 기업들이 필요한 자금을 적기에 공급받아 기술 기반의 경쟁력을 갖출 수 있도록 금융위원회와 정책금융기관 등과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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