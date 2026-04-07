SK텔레콤, ESG 스타트업 발굴한다…"함께 사회·환경 문제 해결"
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이달 말까지 스타트업 공모…15개사 선발
7월 '스케치 위드 AI' 론칭해 생태계 확장
SK텔레콤 SK텔레콤 close 증권정보 017670 KOSPI 현재가 80,300 전일대비 600 등락률 -0.74% 거래량 308,016 전일가 80,900 2026.04.07 10:46 기준 관련기사 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 국가AI전략위 "한국형 AI 성공, 고품질 데이터에 달려” "요즘 신입은 AI로 일해요"…회의실 예약·보고서 작성도 '뚝딱'[AI 비서 시대]② 은 차세대 환경·사회·지배구조(ESG) 스타트업 발굴·육성 프로그램 '스케치 포 굿' 참여 기업을 모집한다고 7일 밝혔다.
SK텔레콤이 지난 3월 MWC26 부대행사 '4YFN'에서 인공지능(AI) 및 환경·사회·지배구조(ESG) 분야 혁신 스타트업들과 운영한 단독 전시관 모습. SK텔레콤 제공
스케치(SKTCH)는 SKT와 테크(Tech)의 합성어로, SKT와 스타트업이 함께 미래를 그려간다는 의미를 담고 있다. SKT는 이 프로그램을 통해 ESG 분야 스타트업과 함께 사회·환경 문제 해결에 나선다. 디지털 포용·돌봄, 기후 재난 대응, 디지털 범죄 예방 등 중요성이 점차 커질 영역을 중심으로 혁신적인 ESG 설루션을 보유한 스타트업 15개사를 선발할 계획이다.
선정된 스타트업에는 ▲사업화를 위한 특화 멘토링 및 교육 ▲SKT와 협업 모델 발굴 ▲투자 유치 컨설팅 및 IR 기회 제공 ▲국내외 전시 참여 기회 ▲사무공간 등 경영 인프라 등 다양한 맞춤형 혜택을 제공한다. 참여를 원하는 스타트업은 'SKTCH' 홈페이지를 통해 오는 30일까지 신청할 수 있다.
SKT는 스타트업의 '인공지능(AI) 동반자'로서 협업에 기반한 실질적인 성과 창출 강화를 목표로 하고 있다. 이에 따라 오는 7월 스타트업 엑셀러레이팅 프로그램 '스케치 위드 AI'를 추가 론칭할 예정이다. SKT의 AI 전략과 시너지를 낼 수 있는 스타트업 15개사를 선발하는 프로그램으로, 주요 협력 분야는 풀스택 AI 혁신 기술, 고객 대상 AI 설루션 등이다.
SKT는 2021년부터 성장 잠재력이 높은 ESG 스타트업 총 78개사를 지원해왔다. 올해 3월 MWC26에서는 정부의 '국가 창업 시대' 기조에 맞춰 2030년까지 스타트업 500곳을 지원하고, AI 기술·인프라·사업 역량을 연계해 동반 성장을 추진하겠다고 밝힌 바 있다.
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엄종환 SKT ESG 추진실장은 "스타트업의 혁신적인 기술·서비스가 사회적 가치와 만날 때 우리 사회에 큰 변화를 만들 수 있다"며 "'스케치 포 굿'을 통해 더 많은 스타트업이 사회 문제를 해결하고, SKT와 함께 성장해 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
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