윤병태 측, 정치공작 이재태 후보 비판

"배후세력까지 찾아 법적 책임 묻겠다"

윤병태 예비후보 선거대책위원회는 7일성명을 내고, 이재태 후보측에서 제기한 여러 근거없는 허위 의혹들에 대한 중단을 촉구했다. 윤병태 후보측 제공 AD 원본보기 아이콘

윤병태 전남 나주시장 예비후보 선거대책위원회(이하 선대위)가 경쟁 후보인 이재태 측을 향해 "허위사실 유포와 조작 영상, 왜곡 보도로 선거를 오염시키는 행위를 중단하라"며 강하게 반발하고 나섰다.

윤 후보 선대위는 7일 입장문을 내고 "이재태 후보 측이 제기한 '관권·탈법 선거' 주장은 사실과 다른 허위 내용이며, 악의적으로 편집된 영상에 기반한 정치공작이다"며 강한 불쾌감을 표출했다.

선대위는 특히 논란이 된 발언과 관련해선 "어르신들을 모아 특정 후보 선택을 유도했다는 등 주장은 영상 어디에도 존재하지 않으며, 그런 발언 자체가 없었다"고 반박했다.

또 이재태 후보 측이 고발한 해당 이장에 대해서도 "나주 선거관리위원회 조사를 받았지만, 위반 사항이 확인되지 않아 수사기관 이첩 없이 사건이 종결됐다"고 밝혔다.

그런데도 이 후보 측이 편집된 영상을 근거로 경찰 고발까지 진행한 데 대해 윤 후보 측은 "사실 규명이 아닌 조직적 여론 왜곡 행위다"라고 규정했다.

일부 언론 보도에 관한 비판도 이어갔다.

선대위는 한국언론연합을 겨냥 "검증되지 않은 영상과 일방적 주장을 사실 확인 없이 보도해 허위 정보 확산에 가담했다"며 "언론의 기본 책무를 저버린 왜곡 보도다"고 주장했다.

이번 사안을 공직선거법 위반 가능성이 있는 중대한 사안으로 보고 법적 대응 방침도 분명히 했다.

선대위는 "허위사실 유포, 불법 촬영, 영상 조작, 왜곡 보도 등 전반에 대해 끝까지 책임을 묻겠다"고 밝혔다.

아울러 수사기관을 향해선 "영상 원본 공개를 포함해 편집·왜곡 여부와 불법 촬영 경위 전반을 철저히 수사하고 관련자들을 엄중 처벌해야 한다"고 촉구했다.

윤 후보 측은 이재태 후보 측에겐 "본인과 선대위, 관련 가담자들은 나주시민 앞에 즉각 사죄하라"고 요구했으며, 한국언론연합 측에도 정정보도를 함께 촉구했다.

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한편 선대위는 이번 사안의 배후와 주도 세력까지 끝까지 규명해 훼손된 선거 질서를 바로잡겠다고 했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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